«الشارقة الرياضي» يطلق «سباق الأندية للترشيد»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي «سباق الأندية للترشيد»، تحت شعار «أنا رياضي مرشّد»، وتم رصد جوائز مالية تشجيعية ضمن حرص المجلس على أهمية الترشيد في القطاع الرياضي، ونشر ثقافة الإدراك بأهمية البيئة والتوعية بأهمية الماء والكهرباء، والحث على الحفاظ على الموارد، والعمل على حمايتها انطلاقاً من مسؤولية المجلس المجتمعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس في نادي سيدات الشارقة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير الإدارة العامة لخدمات الدعم المؤسسي، والمهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد بهئية كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي.

وتم تحديد الفترة الزمنية للسباق خلال الفترة من 1 سبتمبر 2021 إلى 1 سبتمبر 2022، بالتزامن مع بدء الموسم الرياضي الجديد، وبمشاركة جميع أندية الإمارة الباسمة الرياضية والتخصصية وعددها 24 نادياً، وترتكز أهدافها حول تحقيق محور الاستدامة البيئية لخطة إستراتيجية للمجلس، وترسيخ قيم أهمية الطاقة كعنصر حيوي وكيفية المحافظة عليه، وترشيد استهلاك وتقليل الأعباء المادية على الحكومة، ونشر الوعى العام حول فوائد تطبيق الممارسات السليمة لترشيد موارد الماء والكهرباء، وحث المجتمع الرياضي على تبني إستراتيجيات الحفاظ على البيئة، وكفاءة استخدام الطاقة وتحفيز المشتركين لتبني ممارسات الترشيد.

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى أنه تم تكوين تشكيل فريق عمل متكامل، تضم أعضاء من مجلس الشارقة الرياضي وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، للعمل على تفاصيل السباق والإشراف على المحاور والمعايير المختلفة والتقييم والاختيار النهائي، ومن جانبنا ندعم في المجلس كل ما يساهم في الترشيد من واقع أهمية القطاع الرياضي بالإمارة، وأنه يلعب دوراً بارزاً مع مختلف الجهات والمؤسسات في نشر ثقافة الترشيد، والحفاظ على الموارد الطبيعية ودفع عملية التطوير لمرافق وخدمات الأندية، وتشجيع كل المبادرات التي تصب في هذا الجانب والحث على تحسين كفاءة الاستخدام، للمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة التي تقام من أجلها سباق الأندية للترشيد، وتطبيق شعارها كرياضيين مرشّدين.