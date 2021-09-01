«يو إف سي» تعود إلى أبوظبي مع نزالين مرتقبين على لقب بطولة العالم



أبوظبي (الاتحاد)

تعود إثارة وحماس بطولات يو إف سي إلى جزيرة ياس في أبوظبي بإقامة سلسلة من النزالات والفعاليات لعشاق رياضات الفنون القتالية، أبرزها بطولة يو إف سي 267 التي تتضمن نزاليّن مرتقبيّن على لقب بطولة العالم، عندما يدافع يان بلاهوفيتش، بطل يو إف سي في الوزن الخفيف الثقيل، عن لقبه للمرّة الثانية أمام المصنف الأول جلوفر تيكسيرا، فيما يشهد النزال الرئيسي الشريك مواجهةً استثنائية يتطلع فيها الجامين ستيرلينج، بطل يو إف سي لوزن بانتام، لرد الدين لمنافسه بيتر يان، حامل اللقب السابق والمصنّف الأول.

تنطلق بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا يوم السبت 30 أكتوبر على حلبة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، على أن تبدأ المنافسات التمهيدية في الساعة 6:30 مساءً، والنزالات الرئيسية في الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لمنطقة الخليج.

وتشكّل بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا الفعالية الرئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للتحدّي، الذي يشهد أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية في عدة مواقع في مختلف أنحاء العاصمة، بما في ذلك فعاليات المشجعين، وعروض اللياقة البدنية وغيرها، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

وتتوفر تذاكر يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا اعتباراً من امس، وذلك عبر الموقعين الإلكترونيين Ticketmaster.ae وetihadarena.ae. تبدأ أسعار التذاكر من 495 درهماً ويمكن للفرد الواحد شراء حتى 6 تذاكر بحد أقصى.

ويتطلع البولندي بلاهوفيتش الذي يحمل في رصيده 28 فوزاً و8 هزائم إلى تعزيز فوزه الأخير بحزام فئته بعد إلحاقه الهزيمة ببطل الوزن المتوسط، إزرايل أديسانيا. ويتمتع بلاهوفيتش بخبرة 14 عاماً في مجال الفنون القتالية المختلطة، وحقق انتصارات مذهلة بالضربة القاضية على لوك روكهولد ودومينيك ريس وكوري أندرسون، حيث يدخل حلبة الاتحاد أرينا واضعاً نصب عينيه تحقيق نصرٍ آخر ليواصل تربعه على قمة وزن خفيف الثقيل.

من ناحيته، يدخل الأميركي تيكسيرا حلبة النزال حاملاً في جعبته 32 فوزاً و7 هزائم، ويأمل في حصد ثاني ألقابه في يو إف سي من خلال التغلّب على بلاهوفيتش. ويتميّز أسلوب تيكسيرا بالمزج بين اللكمات القوية والجوجيتسو البرازيلي، التي يحمل حزامها الأسود. سجل تيكسيرا بفضل هذا الأسلوب انتصارات لا تُنسى ضد تياجو سانتوس وأنتوني سميث ورشاد إيفانز وكوينتون جاكسون.

ويسعى البطل الأميركي لتسجيل فوزه السادس على التوالي عبر إزاحة بلاهوفيتش عن عرشه، وتحقيق حلمه في أن يصبح بطل يو إف سي. وفي النزال الرئيسي الثاني، يخطط ستيرلينج صاحب الـ 20 فوزاً و3 هزائم لترسيخ أحقيته بلقب وزن بانتام ضمن بطولة يو إف سي من خلال تقديم أداء قويّ أمام يان، بعدما تمكّن من هزيمته للمرة الأولى بالاستبعاد في شهر مارس.

وبفضل مهارته في المصارعة، حقق ستيرلينج انتصارات مستحقّة على كوري ساندهاجن وبيدرو مونهوز وجيمي ريفيرا. ويسعى الآن لتقديم أفضل مهاراته أمام يان، وإحراز انتصار حاسم بحركة إخضاع. في المقابل، يبدو الروسي يان، الذي يحمل 15 فوزاً وهزيمتين فقط، على أكمل الاستعداد لإحباط خطط ستيرلينج، والانتقام من خسارته بالاستبعاد أمامه، واستعادة بطولة يو إف سي في وزن البانتام.

وبفضل خبرته الواسعة في رياضة الفنون القتالية المختلطة والملاكمة، حقق يان انتصارات مذهلة بالضربة القاضية ضد خوسيه ألدو وأوريجا فابر ودوجلاس سيلفا دي أندرادي وتيروتو إيشيهارا. ويسعى الآن لتأكيد خبراته في نزاله ضد ستيرلينج متأملاً بإخضاع الأميركي واستعادة مكانته مجدداً في قمة وزن 145 رطلا.