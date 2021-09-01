«الكانجارو» يستعد لـ «التنين» بـ «زوم»!



ملبورن (رويترز)

يتعين على جراهام أرنولد مدرب أستراليا تحضير خطته لمواجهة الصين بتصفيات كأس العالم لكرة القدم عبر تطبيق «زوم»، إذ لم يتمكن مساعداه ريني ميولنستين وتوني فيدمار من السفر إلى الدوحة بسبب «كوفيد-19».

ورغم الحصول على اللقاح ظهرت نتيجة فحص ميولنستين إيجابية الأسبوع الماضي، بينما اضطر فيدمار لعزل نفسه لمدة 28 يوماً، عقب العودة إلى أستراليا من أولمبياد طوكيو.

واضطر أرنولد للاستعانة بمدرب منتخب الشباب تريفور مورجان لمعاونته في الدوحة، والتقليل من خسائر غياب مساعديه في المباراة باستاد خليفة الدولي غداً «الخميس».

وستعتبر المباراة على أرض أستراليا التي لم تتمكن من استضافة الصين بسبب قيود كوفيد-19.

وأبلغ أرنولد الصحفيين عبر الفيديو «أثق تماماً في طاقمي، ريني مساعد رائع وغيابه هنا ضربة لنا وغياب توني فيدمار، بسبب الحجر الصحي عقب الأولمبياد ضربة أخرى».

وأضاف: «لكنهما يواصلان العمل معي عن بعد عبر مكالمات زوم، نستمر في التواصل والتجهيز للخطة، إنه تحد لكن أهم شيء أن نحتفظ بالإيجابية».

ووصل معظم اللاعبين يومي الأحد والاثنين، ولكن لم تتمكن التشكيلة من خوض التدريبات في الملعب حتى أمس «الثلاثاء» لانتظار نتائج فحوص «كوفيد-19».

ورغم اختلاف الأجواء في الشرق الأوسط اعتادت أستراليا على اللعب بالمنطقة، وفازت في كل مبارياتها الخمس الأخيرة بالتصفيات هناك.

وتابع أرنولد: «نشعر بالارتياح هنا في الشرق الأوسط، وأهم شيء كان إبعاد الصين عن اللعب في شرق آسيا».