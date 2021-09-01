فاتي «وريث» ميسي



مدريد (د ب أ)

تأكد أن أنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم سيرتدي القميص رقم «10» الذي كان يرتديه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفريق، قبل أن يرحل مؤخراً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتهى مشوار ميسي مع نادي برشلونة، الذي دام 21 عاماً، في أغسطس الماضي بانضمامه إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر، نظراً لعدم التمكن من تجديد عقده مع برشلونة.

وارتدى ميسي، المتوج ست مرات بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، القميص رقم «10»، منذ رحيل رونالدينيو عن برشلونة في عام 2008، وقد شكل رمزاً للفريق بهذا القميص الذي ارتداه أيضاً ريفالدو وروماريو من قبل.

وأثيرت تكهنات بأن برشلونة سيحجب القميص رقم «10» بعد رحيل ميسي، لكن

تأكد أن أنسو فاتي سيرتديه، ويتواجد فاتي في برشلونة منذ تسعة أعوام، بينما يتواجد بالفريق الأول منذ عامين فقط.

وكان فاتي قد أصبح أصغر هداف في تاريخ برشلونة، عندما سجل في شباك أوساسونا في أغسطس 2019، وذلك عندما كان عمره 16 عاماً و304 أيام.

وبعدها أضاف فاتي 12 هدفاً آخر في 42 مباراة بكل المسابقات مع برشلونة، الذي انتقل إلى قطاع الفئات العمرية به وهو في العاشرة من عمره.

وشارك فاتي، المولود في غينيا بيساو، في أربع مباريات مع المنتخب الإسباني، وسجل أول هدف دولي له في شباك أوكرانيا في سبتمبر 2020.

وعاد فاتي إلى تدريبات الفريق الأول، للمرة الأولى منذ تعرضه لتمزق الغضروف المفصلي للركبة اليسرى في نوفمبر 2020، وقد يعود للمشاركة مع الفريق بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.