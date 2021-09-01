بيليه: لن ألعب «كلاسيكو العالم»!



رضا سليم (دبي)

نفى الأسطورة البرازيلي بيليه الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية حول تعرضه لفقدان الوعي، وهي الشائعات التي انتشرت حول صحته، وطمأن عشاقه في جميع أنحاء العالم بأنه يتمتع بصحة جيدة.

وأكد بيليه أنه في حالة صحية جيدة للغاية، وأنه ذهب إلى المستشفى لإجراء «فحوصات روتينية»، بعدما ظهرت شائعات تدور حول تعرضه للإغماء.

كانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أنه تم نقل الأسطورة بيليه إلى أحد مستشفيات مدينة ساو باولو في البرازيل، بعد دخوله في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وكشف بيليه «80 عاماً» التفاصيل على حسابه الرسمي بشبكة التوصل الاجتماعي «تويتر»، عن أنه توجه إلى المركز الطبي لإجراء مجموعة من الاختبارات التي تم تأجيلها بسبب جائحة «كوفيد-19».

وغرد قائلاً: لم أصب بالإغماء، وأنا بصحة جيدة للغاية، وذهبت لإجراء فحوصات روتينية لم أتمكن من إجرائها بسبب الوباء.

وعلق بيليه مازحاً: «أريد أن أخبركم بأنني لن ألعب الأحد المقبل»، في إشارة إلى لقاء «كلاسيكو العالم» بين منتخب البرازيل وضيفه الأرجنتيني ضمن الجولة السادسة من تصفيات #كأس_العالم لكرة القدم».

وتدهورت صحة بطل العالم ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، مما أبعده عن الأنظار وظل حبيس منزله على ساحل ساو باولو مع عائلته وأصدقائه المقربين بعيداً عن الدعاية الإعلامية.