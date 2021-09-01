شراكة بين «إكسبو 2020» وميلان



دبي (الاتحاد)

أعلن «إكسبو 2020» وميلان الإيطالي عن شراكة جديدة بين الطرفين تسعى إلى إلهام تغيير إيجابي على مستوى عالمي عبر كرة القدم، ويقام إكسبو 2020 من أول أكتوبر المقبل إلى 31 مارس 2022، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيكون أضخم حدث تشهده المنطقة العربية، إذ تشارك فيه أكثر من 200 جهة، بينها 191 دولة، ليوفر منصة لتعزيز الإبداع والابتكار والتعاون تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ويلتزم ميلان بتكريس جماهيريته وشعبية شعاره الأيقوني لدى أكثر من 500 مليون شخص، هي قاعدة مشجعيه حول العالم، لنقل رسائل «إكسبو 2020» عبر محتوى فريد يشارك فيه لاعبو الفريق وسفراؤه، وسيكون «الروسينيري» حاضراً بشكل فعلي في الحدث الدولي، وسيجلب إرثه ورؤيته للترويج للقيم الأساسية للرياضة وإلهام تغيير إيجابي عبر كرة القدم.

وعن طريق الشراكة مع «إكسبو 2020»، يتطلع ميلان لتعزيز وجوده في الشرق الأوسط، وهو من الأسواق الرئيسية بالنسبة للنادي، حيث ظل نشاطه قائماً لسنوات طوال. وبخلاف خوض مباريات في المنطقة في الماضي، يفخر ميلان بعدد من الشراكات المحلية، التي تساعده على التواصل مع قاعدته الجماهيرية في منطقتنا، خاصة الشراكة الممتدة منذ فترة طويلة مع طيران الإمارات، وهي شريك رسمي لميلان منذ 2007، كما أنها شريك الطيران الرسمي من فئة شريك أول لـ «إكسبو 2020».

وقال كاسبر سلتيلسفيج مسؤول الإيرادات في ميلان: «بما أن نادينا مقره ميلانو، المدينة التي استضافت النسخة السابقة مباشرة من إكسبو الدولي عام 2015، فإننا نعرف أن إكسبو 2020 سيكون لحظة مميزة ستشهد تجمعاً عالمياً لإطلاق قدراته، ولهذا نفخر بأن يكون ميلان شريكاً لحدث بهذه المكانة والضخامة.