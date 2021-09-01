«الحكام» تناقش أداء «قضاة الملاعب» في «دوري أدنوك»



دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الحكام في اتحاد الكرة بدبي اجتماعها السادس، برئاسة سالم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة، وبحضور محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، وعبدالله كرم، يعقوب الحمادي، حمد بن حنيفة، حمد المزروعي وفاطمة العامري أعضاء اللجنة، وإبراهيم لعماش مستشار اللجنة، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، ومحمد عشماوي مقرراً.

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس اللجنة شكر خلالها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الدعم المتواصل واللامحدود لتطوير منظومة التحكيم الإماراتية، ورحب بأعضاء اللجنة، وتمنى النجاح والتوفيق لكافة منتسبي المنظومة في أداء المهام والمسؤوليات المكلفين بها، وأن ينعكس ذلك على نجاح الحكام خلال إدارة المسابقات المحلية والمشاركات الخارجية.

واطلعت اللجنة على بنود أجندة الاجتماع، والتي تضمنت تقرير الإدارة بشأن المعسكر الخارجي للحكام الذي أقيم في صربيا من 23 يوليو إلى 12 أغسطس الماضيين لحكام الفريق الأول وحكام الصف الثاني.

وتم الاطلاع على تقارير مصورة للنشاط الفني للإدارة خلال الفترة السابقة، حيثُ تم عقد دورة تقنية حكم الفيديو المساعد في أغسطس الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي بوجود المحاضر الأسترالي هاكان، وتضمنت مجموعة من التدريبات الفنية والعملية للحكام.

كما استعرض الاجتماع ورشة عمل تقنية الفيديو لممثلي وسائل الإعلام، والتي تم خلالها شرح بروتوكول حكم الفيديو وطريقة عمل الحكام على استخدام الأجهزة، إضافة للزيارات التي قامت بها إدارة الحكام للأندية المحترفة قبل بداية الموسم الرياضي الحالي، وعُقدت خلالها محاضرات تحكيمية متعلقة بالتعديلات الجديدة على قانون اللعبة وبروتوكول حكم الفيديو.

واطلعت اللجنة أيضاً على تقرير الإدارة الفنية بشأن أداء الحكام خلال إدارتهم لمباريات الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وظهورهم بمستوى فني جيد وتمنت اللجنة لهم مزيداً من التوفيق والأداء المتميز في الجولات المقبلة.

كما اطلعت على نتائج اختبارات الترقية للحكام التي عقدت خلال مايو وأغسطس الماضيين المتعلقة بترقية 8 حكام للدرجة الأولى، و17 حكم للدرجة الثانية و9 حكام للدرجة الثالثة، ورفعت توصية لمجلس الإدارة لاعتماد نتائج الترقية.

واستعرض الاجتماع تقرير المشاركات الخارجية للحكام خلال الفترة الماضية، وقدمت التهنئة لحكم الساحة الدولي سلطان محمد صالح والمساعد الدولي علي راشد النعيمي على المشاركة المميزة وإدارتهم للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة التي نظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، واستضافتها مصر من 18 يونيو إلى 6 يوليو الماضيين.