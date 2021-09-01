«القمصان التاريخية» تنهار في «بورصة النجوم»!

رضا سليم (دبي)

ارتبط عددٌ كبيرٌ من النجوم العالميين في ملاعب كرة القدم، بأرقام قمصانهم لسنوات طويلة، والتي تلازمهم حتى في حال انتقالهم من نادٍ إلى آخر، إلا أن «ميركاتو أوروبا» هذا الموسم شهد انقلاباً، ليس فقط في رحيل أسماء كبيرة عن أنديتهم وتغيير الخريطة الكروية في العالم، بل أيضاً تنازلوا عن أرقامهم التي ارتبطت بهم لسنوات أبرزهم ميسي ورونالدو.

يسعى مانشستر يونايتد لمنح لاعبه الجديدة البرتغالي كريستيانو رونالدو رقم 7 والذي احتفظ به لسنوات طويلة، سواء عندما كان يلعب مع الفريق في فترة سابقة، أو مع ريال مدريد، وهو الرقم الذي يرتديه الأوروجوياني إدينسون كافاني.

كانت إدارة اليونايتد قد أجلت إعلان رقم قميص «الدون»، في محاولة مع الاتحاد الإنجليزي، رغم الإعلان عن التعاقد، وارتدى «صاروخ ماديرا» قميص فريقه السابق، وظهر أمام الكاميرات من دون أن يظهر رقم قميصه.

وتنص قواعد «البريميرليج» على أنه قبل بداية كل موسم يخصص كل فريق رقم قميص مختلف لكل لاعب، ويحتفظ به طوال الموسم، إلا أن انتقال دانييل جيمس صاحب الرقم 21 إلى ليدز قد يعني أن كافاني سيطلب الرقم 21، وهو رقمه مع منتخب أوروجواي.

وتأتي المحاولات من جانب «اليونايتد»، خاصة أن رقم 7 يحمل العلامة التجارية للنجم البرتغالي «CR7»، وهو اختصار للأحرف الأولى من اسم كريستيانو رونالدو، مضافاً عليهما رقم 7، والذي ارتداه أفضل اللاعبين وأشهرهم في الفريق، على غرار جورج بست وبراين روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام.

وفي الاتجاه نفسه، تخطى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رقم 10 بعد 13 عاماً بقميص «البلوجرانا»، والذي كان قد بدأ به مسيرته مع العملاق «الكتالوني»، ويحصل على رقم 30 مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان، بعدما انتقل إليه في صفقة انتقال حر. قمصان ليونيل ميسي التي تحمل رقم 30 نفدت في غضون 30 دقيقة فقط، بعد عرضها للبيع في الموقع الإلكتروني لسان جيرمان. واحتفظ المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد إلى تشيلسي الإنجليزي مجدداً بعد 7 سنوات من مغادرته ملعب ستامفورد بريدج على القميص رقم 9 وهو الرقم نفسه الذي كان يرتديه مع إنتر ميلان الإيطالي.

وتخشى جماهير تشيلسي إصابة لوكاكو بلعنة الرقم 9 في السنوات الأخيرة، حيث رحل عن النادي كل من ارتدى هذا القميص مع الفريق أبرزهم الصربي كيزمان والأرجنتيني كريسبو والهولندي بولحروز وألفارو موراتا وراداميل فالكاو وفرناندو توريس.