المطيوعي يدشن مونديال الدراجات بـ «الاسكراتش»

دبي (الاتحاد)

يبدأ الدراج محمد المطيوعي لاعب منتخبنا الوطني للدراجات مهمته في بطولة العالم للدراجات الهوائية للمضمار لفئة الشباب، التي انطلقت أمس الأول بمشاركة 148 دراجاً يمثلون 44 دولة، منهم 7 دول عربية هم الإمارات، الجزائر، المغرب، السعودية، الأردن، السودان ومصر.

ومن المقرر أن يشارك دراج الإمارات خلال الحدث الكبير والمهم في 3 سباقات يبدأها غدا بالمشاركة في سباق الاسكراتش ثم سباق المطاردة الفردية الجمعة، ويختتم مشواره الأحد المقبل وهو اليوم الختامي للحدث بالمشاركة في سباق الإقصاء.

وكانت البطولة قد انطلقت أمس الأول بمشاركة نخبة الدول والدراجين الشباب على مستوى العالم وسط مظاهر احتفالية ضخمة بمضمار القاهرة الدولي الجديد، وبحضور رسمي وجماهيري كبير، نظراً لأهمية الحدث الذي ينظم في بلد عربي.

وضمت البعثة لاعب المنتخب الوطني الواعد محمد المطيوعي لاعب نادي أبوظبي للدراجات، ورافقه كل من عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وحمد المرزوقي الإداري، وجمال زرواطي الميكانيكي.

من جانبه حرص منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات على التواصل مع البعثة في القاهرة بشكل يومي، والاطمئنان على كافة التحضيرات الخاصة ببطلنا محمد المطيوعي وعلى حجم استعداداته، متمنياً التوفيق لابن الإمارات خلال البطولة، وطالب خلال اتصالاته اليومية من كل من عبدالله سويدان المدير الفني وحمد المرزوقي الإداري، ضرورة الحرص على التمثيل المشرف لدولة الإمارات في الحدث.