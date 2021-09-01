الحقايق تدشن موسم سباقات الهجن الجديد

عبدالله عامر (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ينطلق صباح الغد موسم سباقات الهجن 2021 – 2022.

واعتمد اتحاد الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، البرنامج السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة لموسم 2021-2022، الذي ينطلق اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى شهر مارس العام المقبل.

وشهدت روزنامة سباقات الهجن العربية الأصيلة في الموسم الجديد عدداً من السباقات الموزعة على مدار 7 أشهر، وخصصت البداية للسباقات التمهيدية والتي تنطلق صباح الغد مع فئة الحقايق وتتواصل الجمعة مع اللقايا، على أن يختتم الأسبوع الأول بتحديات الإيذاع صباح السبت، أما فئات الكبار الثنايا والحول والزمول فتقام تحدياتها الأسبوع القادم على مدار يومين.

وتتنوع التحديات المختلفة ما بين مهرجان جائزة زايد الكبرى، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وركض الصغار وركض الكبار الأسبوعية على مدار الموسم بالكامل.

وتقام منافسات فئة الصغار طوال 27 يوماً خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري، ويناير 2022، فيما تستمر منافسات فئات الكبار حتى فبراير المقبل.

ويشهد شهر نوفمبر المقبل مهرجان جائزة زايد الكبرى، الذي يعد واحداً من أهم الفعاليات في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة في المنطقة، إذ يشهد مشاركة أعداد غفيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويقام مهرجان جائزة زايد الكبرى بميدان الوثبة بأبوظبي في الفترة من 27 نوفمير وحتى 4 ديسمبر على مدار 11 يوماً. أما ثاني أبرز الفعاليات خلال موسم سباقات الهجن، فيتمثل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي يقام على مدار 6 أيام بمختلف ميادين الهجن بالدولة، في الفترة من 26 وحتى 31 ديسمبر القادم.

من ناحية أخرى أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة عن تسعيرتها الأولى هذا الموسم، بالتزامن مع انطلاقة موسم سباقات الهجن والسباقات التي سيشهدها ميدان الوثبة، وخصصت التسعيرة الأولى لمنافسات الحقايق واللقايا التي سوف تشهد تحديات مثيرة مع إعلان التسعيرة التي ترفع من وتيرة السباقات والتحديات.