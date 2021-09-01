ليوناردو يعود إلى الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

علمت «الاتحاد» أن «الجناح» البرازيلي ليوناردو داسيلفا في طريقه إلى العودة من جديد إلى الوحدة، الذي غادره في «صيف 2019» إلى شباب الأهلي، قبل أن يرحل عن الأخير في فبراير الماضي، بعد إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة، ولم ينضم اللاعب إلي أي نادٍ بعدها، قبل أن يدخل في مفاوضات جديدة مع «العنابي» الذي ينتظر أن يقيده رسمياً عقب اجتياز الفحص الطبي، وتوقيع العقد بين الطرفين.

ويصل ليوناردو إلى الدولة خلال ساعات لإكمال مراسم انتقاله إلى «أصحاب السعادة»، الذي قدم معه موسماً متميزاً 2018 - 2019، وأحرز له 13 هدفاً في الدوري، و9 أهداف في دوري أبطال آسيا، ليسهم في بلوغ الفريق ثمن النهائي.

وخاض اللاعب البرازيلي 32 مباراة في الدوري، وأحرز 20 هدفاً، منها 13 هدفاً بقميصي «العنابي» و«الفرسان»، ونال فيها 8 إنذارات، وتعرض للطرد مرة واحدة، بينما لديه واقعة طرد ثانية شهيرة أيضاً في نهائي كأس الخليج العربي، عندما حرم الوحدة من جهوده في وقت قاتل أمام شباب الأهلي الذي توج باللقب.

ويمثل ليوناردو إضافة فنية كبيرة للوحدة، ولكن يعيبه التهور في بعض الأحيان، وارتكاب أخطاء ساذجة كلفته الكثير في السابق، وهي عادة إذا تخلص منها يمكنه أن يكون النجم الأجنبي الأول في الدوري.

يذكر أن ليوناردو في حال وصول الصفقة إلى نهايتها، سيكون بديلاً للكوري لي ميونج أو الإسباني خوسيه أنخيل، ليمثل «مثلث رعب»، بجانب السوري عمر خربين والبرازيلي جواو بيدرو.