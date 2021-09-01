«أبوظبي للفورمولا-1» يستعد لبطولة العالم من إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار استعداداته لانطلاق أولى جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، أنهى فريق أبوظبي تدريبات مكثفة على زوارق الفريق استمرت على مدار يومين في إيطاليا، وخضع خلال التدريبات كل من ثاني القمزي وشون تورنتي متسابقي فئة الفورمولا-1 لتمارين وتدريبات قوية في سبيل التجهيز من أجل انطلاق وعودة البطولة مجدداً للساحة الرياضية البحرية.

وسجل متسابقو فريق أبوظبي أرقاماً عالية على مسار التدريبات قبل انطلاق الجولة الأسبوع المقبل، ويطمح أبطال الإمارات إلى الحفاظ على لقب البطولة الذي حققه الفريق في آخر نسخة أقيمت 2019، كما يطمح الفريق أيضاً إلى استمرار المنافسة على كافة ألقاب البطولة، بما فيها لقب الفرق ولقب الزمن الأفضل. وتنطلق الجولة الأولى من البطولة 10 سبتمبر الجاري، وتستمر على مدار ثلاثة أيام في مدينة سان زارو الإيطالية التي تستضيف الحدث للمرة الأولى، وستصل المشاركة في ضربة البداية إلى قرابة الثمانية عشر زورقاً عبر بطولة العالم.

من جهته، كشف سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، عن استمرار المعسكر التدريبي المقام حالياً في إيطاليا كي يشمل فئات أخرى غير الفورمولا-1، حيث قال: سيستمر المعسكر الحالي بتمارين لمتسابقي فئة الفورمولا2 التي تعد من الاستحقاقات القادمة لنا في الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون لها إعداد وتجهيز على نفس مستوى أهمية الفورمولا-1، ننظر لكل الفئات بنفس الأهمية، خاصة أننا من يحمل الألقاب في النسخ الأخيرة لكل بطولة، وبالتالي لابد وأن نستعد لكل بطولة ونوليها الاهتمام الكافي من الإعداد والتجهيز.

وأضاف: مع عودة أغلب البطولات البحرية الدولية لا نريد أن يكون حضورنا مجرد مشاركة فقط، ولذلك كان هذا المعسكر من أجل زيادة جرعة اللياقة والثقة والتحضير لدى المتسابقين، وأكد أن التدريبات لم تتوقف لكل المتسابقين، وتحت إشراف المدرب جيدو كابليني.