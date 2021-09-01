حمى «المونديال» تجتاح العالم

منير رحومة (دبي)

تجتاح حمى تصفيات «مونديال2022»، مختلف قارات العالم، بإقامة 61 مباراة في ضربة البداية، لترتفع حرارة المنافسات على البطاقات المؤهلة إلى الحدث الكروي الأبرز عالمياً، وتتجه الأنظار إلى 13 منتخباً عربياً تتنافس بين آسيا وأفريقيا لنيل شرف الوصول إلى كأس العالم.

تبدأ تصفيات «مونديال 2022»، اليوم «الأربعاء»، بإقامة 20 مباراة موزعة بين القارتين الأوروبية والأفريقية، على أن تنضم بقية القارات الأخرى إلى مشوار التصفيات بداية من غد «الخميس».

وتتصدر القارة الأوروبية جدول مباريات تصفيات كأس العالم، بخوض 26 مباراة على مدار يومين موزعة على عشر مجموعات ضمن الجولة الرابعة، كما تشهد القارة الأفريقية الجولة الأولى من دور المجموعات، بإقامة 20 مباراة على مدار ثلاثة أيام، حيث تتأهل من مرحلة المجموعات 10 منتخبات إلى الدور الحاسم.

وتدشن القارة الآسيوية المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات غداً «الخميس»، بخوض 6 مباريات، وتقام جميع المباريات في يوم واحد، على أن تستمر التصفيات بخوض الجولة الثانية في 7 سبتمبر الجاري.

أما قارة أميركا الجنوبية، فتشهد إقامة 5 مباريات غداً ضمن الجولة التاسعة للتصفيات من تصفيات المونديال.

وتخوض منتخبات أميركا الشمالية والبحر الكاريبي 4 مباريات ضمن الدور الثالث، وتستمر المنافسات أيضاً يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

ويذكر أن 13 منتخباً عربياً، تخوض تصفيات المونديال بطموح المشاركة في أول كأس عالم تقام على أرض عربية، حيث نجد الإمارات والسعودية والعراق وسوريا ولبنان وعُمان في التصفيات الآسيوية، والجزائر وتونس والمغرب ومصر والسودان ولييبا وموريتانيا في التصفيات الأفريقية.