«أصايل» بطل كأس مهرجان منصور بن زايد في وارجيم

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «أصايل» لفيصل جورجي، بطلاً لكأس مهرجان سباقات منصور بن زايد الذي نظمه مضمار وارجيم البلجيكي، بالتزامن مع مهرجان سانت ليجر الكلاسيكي الذي تأسس قبل 175 عاماً، كحدث تاريخي لأول مرة هذا الموسم.

وتقام سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويعد كأس المهرجان الغالية البالغة جائزته 20 ألف يورو، «قوائم»، لمسافة 2300 متر، أول سباق للخيول العربية الأصيلة يقام بالتزامن مع مهرجان سانت ليجر الكلاسيكي العريق بتاريخه العريض الذي يبلغ 175 عاماً بمملكة بلجيكا.

وقاد الجواد «أصايل» ذو التوليد الليبي، الفارس ألكساندر ييتش بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث جان بيرنارد، الذي انقض من الصفوف الخلفية ليخطف اللقب الغالي بفارق نصف طول عن «بيكاسو» بقيادة كوب فاندربيك، ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2300 متر في زمن وقدره 2:24:75 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «الزاركا» بقيادة الفارس كوين كليمانس.

وقال علي عبدالله الحاج مسؤول الاتحاد الأوروبي في بعثة الدولة لدى بروكسل: «تشرفت بحضور سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمضمار وارجيم، نيابة عن رئيس بعثة الدولة لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي ولوكسمبورج، هذه المرة الأولى التي يشارك فيها المهرجان في هذا الحدث التاريخي المهم، الذي يمتد لمدة 175 عاماً‎، كما أن هذه المشاركة تعزز من مكانة الخيل العربي الأصيل في المحافل الدولية».

وعبرت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان عن فخر المهرجان بالمشاركة للمرة الأولى بخيول عربية، في تاريخ أهم مهرجان لسباقات الخيول في بلجيكا، منذ 175 عاماً، وأضافت: السباق شهد أيضاً حضوراً قياسياً من الجمهور بلغ 40 ألف شخص، وسط الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات للدخول للمضمار، من إجراء فحص مسحة الأنف (بي.سي.آر) السلبية، إلى تأكيد تلقي اللقاح (التطعيم) ضد كوفيد- 19.

من جهة أخرى، يجتذب كأس الوثبة ستاليونز بري فليبر، عصر الغد 14 خيلاً، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، برعاية المهرجان العالمي، وخصص السباق البالغة جائزته 18 ألف يورو، وطوله 2000 متر، للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق.

ويتصدر الترشيحات «اتشي دو ناكري» لهلال العلوي، بإشراف دي موريسون، وقيادة ألكساندر جافلان، وينحدر من نسل «المأمون مونلو». وينافس على اللقب «جليل» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة ارنود موست، و«جومار دو أبوس» لجان بيير ديرو، بإشراف نفس المالك، وقيادة ألكس بن دجاما.