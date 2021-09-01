«البريميرليج» يضع أفريقيا في «القائمة المحظورة»!

علي معالي (دبي)

أحدث الدوري الإنجليزي إرباكاً كبيراً في منتخبات أفريقيا، خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات «القارة السمراء» لـ «مونديال 2022»، والتي تنطلق اليوم «الأربعاء»، بسبب رفض رابطة المحترفين مشاركة بعض اللاعبين بسبب فيروس «كورونا» ووضع الحكومة البريطانية دولاً في «القائمة الحمراء».

يعتبر المصري محمد صلاح هداف ليفربول من أبرز الغائبين عن التصفيات، ومعه محمد النني لاعب وسط أرسنال، وهو ما وضع حسام البدري مدرب «الفراعنة» في «حرج شديد»، خلال مباراتي أنجولا والجابون ضمن المجموعة السادسة.

وتخوض نيجيريا مباراتها الأولى مع ليبيريا في المجموعة الثالثة بصفوف مكتملة، ولكن يغيب عنها ويلفرد نديدي وكليتشي إيهيناتشو ثنائي ليستر سيتي أمام الرأس الأخضر في الجولة الثانية لوجودها في «القائمة المحظورة».

ويضم منتخب غانا بين صفوفه 5 لاعبين بالدوري الإنجليزي، وسيكون بإمكان «النجوم السوداء» الاستعانة بهم أمام إثيوبيا في المباراة المقامة بمدينة كيب كوست، إلا أنهم لن يتمكنوا من السفر إلى جوهانسبرج في المباراة التالية بالمجموعة السابعة أمام جنوب أفريقيا.

ولن يستطيع كوت يفوار الاعتماد على إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد وسيرج أورييه ظهير توتنهام في المباراة الأولى مع موزمبيق في العاصمة مابوتو بالمجموعة الرابعة، وسيكون بإمكانهما اللعب أمام الكاميرون في أبيدجان يوم الاثنين المقبل.

وفي ظل غياب بعض النجوم الأفارقة، فإن هناك عناصر أخرى تقود بلادها، حيث يلعب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول أمام توجو والكونغو في المجموعة الثامنة بسبب لعبهما في دول غير مدرجة بـ «القائمة الحمراء».

وللسبب نفسه، سيكون الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول جاهزاً لقيادة منتخب بلاده في مباراتي غينيا بيساو والمغرب في المجموعة التاسعة.

ويتواجد رياض محرز نجم مانشستر سيتي بقائمة الجزائر في مباراتي جيبوتي وبوركينا فاسو 2 و7 سبتمبر، ومعه سعيد بن رحمة لاعب وستهام يونايتد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتواجد في منتخب المغرب أمام السودان وغينيا في المجموعة التاسعة عدد من اللاعبين بالدوري الإنجليزي وهم: عمران لوزا وآدم ماسينا «واتفورد» ورومان سايس «وولفرهامبتون» وإلياس شاعر «كوينز بارك رينجرز».