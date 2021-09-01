ديوكوفيتش.. أول خطوة إلى التاريخ



نيويورك (أ ف ب)

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً سعيه لإحراز «جراند سلام» تاريخي، وسلوكه طريق المجد في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه على الصاعد من التصفيات الدنماركي هولجر رون بنتيجة 6-1 و6-7 و6-2 و6-1 في نيويورك.

كما حقق الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً ووصيف بطل العام الماضي عند الرجال، والأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عند السيدات، بداية جيدة.

ويأمل «ديوكو» في أن يصبح أول لاعب منذ 1969 يحرز الألقاب الأربعة الكبرى في موسم واحد، وأن يرفع عدد ألقابه في جراند سلام إلى 21، ليفك ارتباطه مع الغائبين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال «20 لكل من الثلاثة»، إلا أنه لم يتوقع أن يحتاج إلى أكثر من 3 مجموعات وإلى أكثر من ساعتين للتغلب على المصنف 145 عالمياً.

قال ديوكوفيتش: «لديك الكثير من التوقعات والضغوطات من عالم التنس، بما في ذلك أنا»، مضيفاً: «من الواضح أنني أود أن أفوز باللقب وأن أصنع التاريخ، هذا بلا شك ما يُلهمني».

وأردف اللاعب الذي تجاوز الدور الأول للمرة السادسة عشرة توالياً في فلاشينج ميدوز: «أركز على محاولة أن أكون أفضل نسخة من نفسي كل يوم، هناك قوة كبيرة في التواجد (على أرض الملعب)، والعمل على ذلك من الناحيتين العقلية والعاطفية هو ما أقوم به في الوقت الحالي، وأحاول التعامل مع ذلك بطريقة مفيدة».

وأكد الصربي أنه يملك عاداته الروتينية قائلاً: «أحاول فقط القيام بالأمور وإحاطة نفسي بالناس ووضع المسار في هذه البطولة الذي يناسبني، والذي أعرف أنه صبّ لمصلحتي سابقاً».

واحتاج الصربي إلى 28 دقيقة لحسم المجموعة الأولى لصالحه، إلاّ أنّ منافسه البالغ 18 عاماً والذي كان تحت صدمة مواجهته لأحد أبرز لاعبي التنس في العالم، استعاد توازنه سريعاً وأطلق العنان لضرباته، في حين ارتكب المصنف أوّل الأخطاء.

وفي غضون ساعة، عاشت جماهير ملعب «أرثور آش» أجواء تنافسية رائعة، وهتفت طويلاً باسم رون، ليفوز الأخير بالمجموعة الثانية بعد الاحتكام إلى شوط فاصل.

رفع ديوكوفيتش من وتيرته وسرّع نمط اللعب للضغط على منافسه الشاب الذي طلب تدخل المعالج الفيزيائي لتدليك قدميه بسبب التعب.

ولم يمنح الصربي فرصة جديدة للدنماركي، فحسم المجموعتين الثالثة والرابعة لصالحه وبالتالي المباراة وتأهل إلى الدور التالي، في سعيه لأن يصبح على ملاعب فلاشينج ميدوز «الأفضل في كل الأزمنة».

وتغلب زفيريف على الأميركي سام كويري 6-4 و7-5 و6-2، ليواصل ابن الـ24 عاماً مستواه المميز في الآونة الأخيرة، محققاً فوزه الثاني عشر توالياً في سلسلة قادته إلى إحراز ذهبية أولمبياد طوكيو لفردي الرجال ولقب دورة سينسيناتي الأميركية الألف نقطة للماسترز.

وبعدما حسم المجموعة الأولى من دون معاناة تذكر بكسر إرسال منافسه الأميركي مرة واحدة، واجه الألماني الذي خسر نهائي العام الماضي أمام النمساوي دومينيك تيم الغائب عن هذه النسخة بسبب الإصابة، صعوبة في المجموعة الثانية قبل أن يكشر عن أنيابه في الثالثة، حاسماً فوزه الثالث من أصل ثلاث مواجهات جمعته بمنافسه البالغ 33 عاماً والمصنف 78 عالمياً في ساعة و39 دقيقة.

وقال الألماني: «من الرائع العودة. ما زلت أتذكر نهائي العام الماضي. آمل أن أخوض المزيد من المباريات هنا وسيكون الأمر أكثر إمتاعاً».

وعلق على سلسلة مبارياته المتتالية من دون هزيمة، قائلاً: «آمل أن أتمكن بعد أسبوعين من الآن من رفعها إلى 18 مباراة متتالية من دون هزيمة»، ما يعني الوصول إلى النهائي والفوز باللقب».

ويلتقي زفيريف الذي وصل هذا الموسم إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة ونصف نهائي رولان غاروس قبل أن ينتهي مشواره عند الدور الرابع لويمبلدون، في الدور الثاني الإسباني البرت راموس فينولاس الفائز على الفرنسي لوكا بوي 6-1 و5-7 و5-7 و7-5 و6-4.

ويواجه الألماني احتمال لقاء ديوكوفيتش، حيث ستكون هذه المواجهة، في حال حصولها، الأولى بين اللاعبين منذ أن أقصى الألماني منافسه الصربي من نصف نهائي أولمبياد طوكيو وأنهى حلمه بأن يصبح أول من يتوج بالألقاب الأربع الكبرى وبالذهبية الأولمبية في عام واحد.

وتأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني السادس ووصيف ديوكوفيتش في ويمبلدون بعد مواجهة صعبة مع الفرنسي جيريمي شاردي حسمها 7-6 و7-6 و6-3 في ساعتين و31 دقيقة.

كما فاز الكندي دينيس شابوفالوف السابع على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس 6-2 و6-2 و6-3، فيما تغلب الياباني كي نيشيكوري الذي حقق أفضل نتائجه في البطولات الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز (بلغ نهائي 2014 ونصف نهائي 2016 و2018)، على الإيطالي سالفاتوري كوروزو 6-1 و6-1 و5-7 و6-3.

وتأهل البولندي هوبرت هوركاش العاشر بفوزه على البيلاروس إيجور جيراسيموف 6-3 و6-4 و6-3، والإيطالي يانيك سينر الثالث عشر بفوزه على الأسترالي ماكس بورسيل 6-4 و6-2 و4-6 و6-2، فيما انتهى مشوار صاحب فضية أولمبياد طوكيو الروسي كارن خاتشانوف الخامس والعشرين على يد الجنوب أفريقي لويد هاريس 4-6 و6-1 و6-4 و3-6 ز2-6.

وعند السيدات، بدأت بارتي مسعاها الى لقب كبير ثانٍ على التوالي وثالث في مسيرتها، بشكل جيد أمام الروسية المخضرمة ابنة الـ36 عاماً فيرا زفوناريفا بحسمها المجموعة الأولى بسهولة تامة 6-1 ثم معاناتها في الثانية 7-6.

ووصلت بارتي إلى نيويورك بمعنويات مرتفعة جداً بعد تتويجها في ويمبلدون ثم الأسبوع الماضي في سينسيناتي، إحدى دورات الألف بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات.

وتلتقي ابنة الـ25 عاماً التي فضلت عدم المشاركة في نسخة العام الماضي بسبب كورونا، والتي تبقى أفضل نتيجة لها في البطولة الأميركية وصولها إلى الدور الرابع مرتين في 2018 و2019، في الدور المقبل الدنماركية كلارا تاوسون الفائزة على الفرنسية كلارا بوريل 7-5 و6-صفر.

تأهل بليشكوفا دون عناء يذكر -وبلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة الدور الثاني بفوزها على الأميركية كايتي ماكنالي 6-3 و6-4.

واحتاجت ابنة الـ29 عاماً الى ساعة و23 دقيقة لحسم مواجهتها الأولى على الإطلاق مع منافستها الأميركية المصنفة 130 عالمياً، وذلك بعدما انتزعت خمسة أشواط على إرسال الأخيرة فيما تنازلت عن إرسالها ثلاث مرات.

وستخوض وصيفة بطولة ويمبلدون لهذا العام الدور الثاني في فلاشينج ميدوز للمرة السادسة توالياً، وتحديداً منذ أن وصلت إلى المباراة النهائية عام 2016 حين خسرت أمام الألمانية أنجيليك كيربر.

وتأمل بليشكوفا حين تتواجه مع الأميركية أماندا أنيسيموفا الفائزة على الكازخستانية زارينا دياس 7-5 و6-2، ألا يتكرر معها سيناريو الموسم الماضي، حين انتهى مشوارها عند الدور الثاني على يد الفرنسية كارولين جارسيا.

وبلغت الدور الثاني أيضاً السويسرية بيليندا بنتشيتش الحادية عشرة بفوزها على الهولندية أرانتشا روس 6-4 و6-4، واليونانية ماريا ساكاري السابعة عشرة بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-4 و6-3، والكرواتية بترا مارتيتش الثلاثون بفوزها على المجرية دالما جالفي 6-3 و6-2.