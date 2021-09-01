«الوكيل الحر» يوقع لهيلاس فيرونا!



أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن مسيرة النجم الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري «38 عاماً» مع كرة القدم للمحترفين لم تنته بعد، إذ كشفت شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا النقاب عن أنه وافق على اللعب لفريق هيلاس فيرونا الذي احتل المركز العاشر في الدوري الإيطالي «الكالشيو» الموسم الماضي.

وكان ريبيري أمضى عامي 2019 و2020 في فيورنتينا، ولكنه لم يجدد عقده، ومن وقتها وهو حر من دون نادٍ، ما جعله يبدي أسفه الشديد لشعوره بأن «الفيولا» تعامل معه بعدم احترام، حسبما ذكر لشبكة توسكانا وقتها.

وتحمس ريبيري كثيراً لفكرة اللعب لفيرونا، بعد أن كان أمامه عرض آخر من نادي كاراجومروك التركي، ولهذا فضل الاستمرار في إيطاليا، واللعب لنادي فيرونا الذي شهد من قبل تألق صديقه الإيطالي لوكا توني الذي التقاه في بايرن ميونيخ من 2013 إلى 2016، عندما كانا يلعبان معاً في النادي البافاري.

وذكر المصدر نفسه أن مدة العقد موسم واحد، ولم يكشف عن الراتب الذي سيحصل عليه ريبيري.

وذكرت صحيفة ليكيب أن ريبيري كانت أمامه فرصة العودة للعب في فرنسا، حيث كان ضمن الأسماء التي حددها نادي أوليمبيك ليون، ليعزز بها الخط الأمامي للفريق، ولكن ريبيري استقر في نهاية المطاف على البقاء في الدوري الإيطالي.

يذكر أنه رغم انتهاء الموعد النهائي لغلق سوق الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس، إلا أن لائحة الميركاتو الإيطالي تنص على أن اللاعبين الأحرار- من دون نادٍ- والذين يطلق على أي منهم لقب «وكيل حر» يمكنهم التعاقد مع أندية جديدة بعد موعد غلق سوق الانتقالات.

وكان ريبيري لعب في آخر موسم له مع فيورنتينا 29 مباراة في الدوري الإيطالي، وسجل هدفين وصنع 7 أهداف أخرى، ولكن مستواه تراجع وقتها بسبب إصابة خطيرة في الكاحل.