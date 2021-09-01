منتخبات «الخامسة» تستعد لـ «الأبيض» في تصفيات آسيا تحت 23

معتصم عبدالله (دبي)

دشنت منتخبات المجموعة الخامسة في التصفيات المرتقبة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تنطلق في أكتوبر المقبل بالإمارات، برامج إعدادها للانطلاقة بالتزامن مع التجمع الحالي لمنتخبنا الأولمبي بالفجيرة، تحت قيادة الإسباني دينس سيلفا تأهباً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022.

وتستضيف الإمارات من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات، والتي تجمع منتخبات الإمارات، عُمان والهند وقيرغيزستان، في إطار المنافسة ضمن المقاعد الـ 15 المؤهلة للنهائيات، والانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا 2022.

وجرى توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخباً من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 18 منتخباً من منطقتي الشرق وآسيان، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

ويخوض منتخب عُمان الأولمبي بالتزامن مع مباراتي «الأبيض» أمام ضيفه العراق على ملعب نادي الفجيرة 4 و6 سبتمبر، مباراتين وديتين أمام مضيفه المنتخب السعودي الأولمبي يومي 4 و7 سبتمبر بالعاصمة السعودية الرياض.

ويعد التجمع المرتقب لـ «الأحمر» العُماني الثاني في برنامج الإعداد للتصفيات، تحت قيادة المدرب الكرواتي داريو باسيتش، بعدما خاض 4 تجارب خلال المحطة الإعدادية الأولى، في معسكر تركيا أمام الوكرة 1-1، وسبور التركي 0-1، الأهلي القطري 1-0، إديرني سبور 2-2.

في المقابل، أعلن اتحاد قيرغيزستان خوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية أمام بنجلاديش في 9 سبتمبر على ملعب أومورزاكوفا في مدينة بيشكيك، تحت إشراف المدرب نوربيك زولدوشوف، وهي المباراة الودية الثانية لقيرغيزستان أمام ذات المنافس بعد الخسارة 0-1 في الودية الأولى.

بدوره، يدشن منتخب الهند الأولمبي تجمعه استعداداً للتصفيات بنهاية مشاركة المنتخب الأول في بطولة اتحاد جنوب شرق آسيا المقررة بالمالديف من 1 إلى 16 أكتوبر المقبل، وألقت جائحة كورونا وغياب اللعب التنافسي في الهند على مدار 15 شهراً بظلالها على إعداد المنتخبات الوطنية.

الفجيرة «المحطة 4» لإعداد «الأولمبي»

يعد المعسكر الإعدادي الحالي لمنتخبنا الأولمبي بالفجيرة، والذي انطلق السبت الماضي، ويخوض خلاله تجربتين وديتين أمام العراق، المحطة الرابعة في برنامج إعداد «الأبيض الأولمبي»، تحت إشراف مدربه الإسباني دينس سيلفا، بعد التجمع الأول في أبريل الماضي، والذي أعقبه تجمع ثانٍ في نهاية مايو الماضي، خاض خلاله وديتين أمام مضيفه البحرين، فاز في الأولى 3-2 وفي الثانية بنتيجة 3-1.

وأقام «الأبيض الأولمبي» في يوليو الماضي معسكراً إعدادياً في صربيا، خاض خلاله عدداً من التجارب الودية أمام أندية مختلفة، قبل أن يختمه بمواجهة قوية أمام البرازيل 2-5 في 15 يوليو، قبل مشاركة «السامبا» في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، والتي تُوج فيها بالميدالية الذهبية بفوزه على إسبانيا 2-1 في النهائي.