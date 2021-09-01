«الصفقة العاشرة» مع «إيقاف التنفيذ»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل ساعتين فقط من غلق سوق الانتقالات الصيفية، أنهى نادي إيه سي ميلان الإيطالي صفقة اللاعب الفرنسي من أصل جزائري ياسين عدلي لاعب بوردو، بموجب عقد مدته 5 سنوات حتى 30 يونيو 2026، مقابل حوالي 10 ملايين يورو، مع السماح له بالاستمرار مع ناديه الفرنسي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

ويتحدث الكثير من الخبراء عن إمكانيات هذا اللاعب وموهبته الكبيرة منذ أن كان ناشئاً في باريس سان جيرمان، ويؤكدون أن مستقبله كلاعب وسط مهاجم سيتخطى الكثيرين في عالم الاحتراف، حيث يتميز بالقدرة الفائقة على المراوغة والتحرك بين الخطوط.

ويتألق ياسين عدلي مع بوردو منذ يناير 2019، وسبق أن لفت إليه أنظار أكثر من نادٍ أوروبي كبير، ونجح ميلان أخيراً في ضمه ليلعب لـ «الروسونيري» اعتباراً من الموسم القادم .

ولعب ياسين عدلي 72مباراة رسمية مع بوردو، وسجل 5 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى، وسيواصل معه التألق هذا الموسم حتى نهايته، وكأنه يلعب لميلان مع «إيقاف التنفيذ»، ويبلغ من العمر 21 عاماً، وهو من مواليد 29 يوليو 2000.

جدير بالذكر أن تلك هي الصفقة العاشرة لنادي ميلان هذا الصيف، حيث سبق أن تعاقد مع كل من أوليفييه جيرو، مايك ماينان، بالو توريه ، أليساندرو فلورينيزي ، بييترو بيليجري، ميسياس جونيور، بالإضافة إلى تحويل إعارة كل من تونالي، إبراهيم دياز، فاكايو توموري إلى عقود نهائية.