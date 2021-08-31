بوسكيتس وألابا مفتاح برشلونة لتسجيل أجويرو





مدريد (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

سار سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا على نفس نهج جيرارد بيكيه، حيث وافقا على تخفيض رواتبهما للسماح لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بتسجيل سيرجيو أجويرو في قائمة الفريق وتقليل المخاوف المالية.

ولم يتمكن برشلونة من إبرام عقد جديد مع ميسي بسبب ارتفاع التكاليف في النادي الكتالوني. ورغم عدم تحسن الأزمة المالية، خاطر برشلونة بعدم قدرته على تسجيل اللاعبين الجدد ممفيس ديباي وإيريك جارسيا، وأجويرو.

ولكن بيكيه وافق على تقليل راتبه وتأجيل مستحقاته، فيما أكد برشلونة، الذي يدربه رونالد كومان، أنهم تمكنوا من تسجيل ديباي، وجارسيا وريس ماناج. والآن، وافق ألابا وبوسكيتس على تعديل شروط عقديهما. سيحصل اللاعبان على رواتب مخفضة هذا الموسم وتأجيل دفع المستحقات حتى نهاية عقديهما، كما أفادت تقارير أيضاً أن سيرجي روبرتو يجري مفاوضات لتعديل عقده.

وسوف يترتب على الاتفاق الذي توصل إليه برشلونة مع بوسكيتس وألابا أن بإمكان النادي قيد أجويرو، الذي يتوقع غيابه عن الفريق حتى منتصف أكتوبر المقبل للإصابة، بالإضافة إلى تجنب النادي تعقيدات قواعد اللعب المالي النظيف.