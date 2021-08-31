محمد عبيد حماد عن مواجهة الأبيض مع لبنان: البدايات دائماً صعبة ونستعد بروح الفريق الواحد

دبي (الاتحاد)

أكد محمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني، جاهزية الأبيض للمواجهة الأولى في مشوار التصفيات، غداً الخميس، ضمن مباريات المجموعة الأولى في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، واصفاً المباراة بأنها مفتاحية لمشوار الفريق، وتتطلب جهداً مضاعفاً وتركيزاً كبيراً، وقال: المواجهة لن تكون سهلة، لأن البدايات دائماً تكون صعبة، مشدداً على أن المنتخب دخل في مرحلة الأدوار الصعبة والحاسمة للتأهل إلى كأس العالم.

وأكد على الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب من قبل اتحاد الكرة، معتبراً الظروف مهيأة تماماً للمنتخب للظهور بالصورة التي ينتظرها الشارع الرياضي، لافتاً إلى أن المدرب راضٍ عن التجهيزات الخاصة بالمنتخب لمباراة لبنان. وقال حماد: فترة الإعداد الحالية تأتي استكمالاً لما بدأه المنتخب في الفترة الماضية، والفريق يسير على نفس النهج والطريقة السابقة وأنهم فقط يعملون على تنفيذ هذا البرنامج، وأشار إلى أن المدرب يقوم بالدور الأكبر في عملية تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية في الملعب، وأيضاً من الناحية النفسية ومن ناحية التحضيرات للمباراة.

وأضاف: اللاعبون على وعي تام والكل يؤدي دوره المطلوب المحدد له من قبل الجهاز الفني للمنتخب، كما أن الجهاز الطبي قائم بدوره على أكمل وجه، وأتمنى ألا تكون هناك إصابات جديدة في المنتخب بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب حسن المحرمي وسبقه أيضاً اللاعب خليل الحمادي.

ولفت مشرف المنتخب إلى أن العناصر التي تم اختيارها في القائمة الحالية مزيج بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب، وقال حماد: المجموعة كلها تعمل في المنتخب بروح الفريق الواحد، وسنتعامل مع التصفيات بمبدأ القطعة كل مباراة على حدة، وبالنسبة لي فإن المباراة الأولى هي الأهم في هذه التصفيات.

وأكمل: رابطة المحترفين أخذت بالتوصية التي قدمها مدرب المنتخب، وذلك بلعب جولتين من الدوري قبل بدء المنتخب مشواره في هذه التصفيات. وكشف حماد أن المدرب فضل أن يكون إعداد المنتخب من خلال لعب مباريات رسمية في الدوري، كون ذلك يعد أفضل من خوض مباريات ودية، مؤكداً أن الجهاز الفني راضٍ عن المردود الذي قدمه اللاعبون في الجولتين الأولى والثانية في الدوري، وتابع: تم اختيار الأسماء نفسها التي شاركت مع المنتخب من قبل، ممن شاركوا مع فرقهم في الجولتين الأولى والثانية في الدوري.