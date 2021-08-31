خصيف: كلنا على قلب رجل واحد

دبي (الاتحاد)

أكد علي خصيف حارس منتخبنا الوطني، أن جميع اللاعبين في قائمة المنتخب بالمعسكر الحالي على قلب رجل واحد، وهدفهم إسعاد جماهير الكرة الإماراتية، والبدء بحصد النقاط في مستهل مشوار التصفيات، مشيراً لاحترام جميع المنافسين، والمنتخبات التي وصلت للمرحلة النهائية من مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ولفت إلى أن التحضيرات تسير بصورة طيبة للغاية قبل مواجهة منتخب لبنان، وأضاف:«منذ انضمامنا للمعسكر واصلنا التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني، الكل هنا يعمل بإخلاص وعلى قلب رجل واحد من أجل الظهور بشكل جيد، وتحقيق نتيجة تعزز فرصنا في التأهل، نحن ندرك أن هذه التصفيات حاسمة، لذلك نحن في حالة تركيز شديد ونحترم الفريق المنافس الذي ظهر بمستوى طيب خلال التصفيات الماضية».

وأشار خصيف إلى أهمية الحضور الجماهيري في دعم المنتخب وتحفيز اللاعبين، وقال:«جمهورنا عودنا على دعم المنتخب في مثل هذه المراحل المهمة، وإن شاء الله يكون حضوره يتواكب مع أهمية المباراة، والتي تعتبر بداية السير في الطريق الصحيح للتأهل إلى مونديال 2022».