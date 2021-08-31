ميسياس من عامل التوصيل الى أضواء "سان سيرو"

ميلانو (أ ف ب)

أكمل البرازيلي جونيور ميسياس الثلاثاء صعوده المذهل، من عامل في خدمة التوصيل إلى دوري أبطال أوروبا بتوقيعه لميلان الإيطالي، وذلك في خطوة بمثابة حلم للاعب كان في مصاف دوريات الهواة قبل أعوام قليلة.

ولم يعلن ميلان رسمياً عن إتمام التعاقد مع ابن الـ29 عاماً، لكن انتقال ميسياس من كروتوني الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي في نهاية الموسم الماضي، نُشِرَ في قائمة الانتقالات الرسمية على موقع الدوري الإيطالي بصفة صفقة موقتة.

ووقع لاعب الوسط البرازيلي مع ميلان الذي أنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي وصيفاً لجاره إنتر، ما سمح له بالعودة إلى دوري الأبطال بعد غيابه عن المسابقة منذ موسم 2013-2014، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار التعاقد معه نهائياً مقابل خمسة ملايين يورو بحسب التقارير.

وتعني هذه الخطوة أن ميسياس سيحظى بفرصة اللعب على أعلى المستويات، بعدما بدأ مسيرته في إيطاليا على صعيد الهواة قبل عقد من الزمن. ووصل ميسياس إلى إيطاليا عام 2011 وصعد ببطء عبر الدرجات الدنيا لكرة القدم الإيطالية، في وقت كان يعمل في خدمة توصيل البرادات لكسب لقمة العيش، قبل أن يضمه كروتوني في يناير 2019.

وساعد ميسياس النادي الجنوبي للصعود إلى الدرجة الأولى وسجل الموسم الماضي 9 أهداف في 36 مباراة بالدوري، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب الفريق الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد موسم فقط على صعوده الى دوري الأضواء.

وسيحظى البرازيلي الآن بفرصة اللعب على ملعب "سان سيرو" بقميص أحد أنجح الأندية في القارة العجوز، وأحد أكثرها شهرة في العالم، وسينال فرصة مواجهة منافسين من العيار الثقيل مثل أندية ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي التي وقعت في نفس مجموعة "روسونيري" في دوري أبطال أوروبا.