وليد البلوشي مراقباً في تصفيات المونديال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين وليد طاهر البلوشي مراقباً لمباراة سلطنة عمان والسعودية 7 سبتمبر المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويأتي اختيار البلوشي ليؤكد الحضور البارز لمسؤولي مباريات رابطة المحترفين في المشاركات الخارجية، حيث ينالون ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي لإدارة ومتابعة أكبر وأهم المباريات في مختلف المسابقات، وهو ما يعكس جهود الرابطة في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مسابقاتها ومنحهم الخبرة اللازمة للتواجد على الصعيد الخارجي، حيث كانت الرابطة قد أطلقت برنامج تأهيل مسؤولي المباريات من الكوادر الوطنية منذ 2012، وعملت من خلال البرنامج على توفير الدورات التدريبية، بالإضافة إلى ترشيحهم للمشاركة إدارة مباريات مختلف وأهم المسابقات بشكل سنوي.