إدارة نادي الإمارات تزور الشرهان

رأس الخيمة (الاتحاد)

زار وفد مجلس إدارة نادي الإمارات، برئاسة يوسف عبد الله البطران، رجل الأعمال سالم علي عبد الله الشرهان في منزله، وذلك ضمن مبادرات مجلس الإدارة الجديد، الرامية لتعزيز أواصر التعاون مع كافة الشرائح المجتمعية.

وثمن البطران حرص إدارة النادي على زيارة مجالس أعيان الإمارة، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي ستعكسها مجتمعياً في أوساط الإمارة، والتي ستؤكد مدى الالتفاف الملحوظ حول النادي من قبل فئات المجتمع والرياضيين بوجه خاص.

كما عبر البطران عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أهمية ما تناولته الزيارة من أفكار ستؤتي ثمارها على المدى القريب.