"تراك أم 7" يحرز برونزية طواف "هاوت روت"

دبي (الاتحاد)

حقق فريق "تراك أم 7" الإماراتي للهواة برونزية سباق "هاوت روت"، الذي أقيم في جبال الألب في فرنسا، خلال الفترة من 22-28 أغسطس، وبمشاركة أوروبية وعالمية كبيرة، ليكون أول فريق هواه إماراتي عربي، يشارك في مثل هذه الطوافات.

ويذكر أن فريق "تراك أم 7" هو صاحب المركز الأول في فرق الهواة بالإمارات، حيث فاز الموسم الماضي بالمركز الأول في بطولة سيح السلم، كما فاز بالمركز الأول في بطولة دوري الهواة وبطولة كأس رئيس الدولة، والذي نظمهم اتحاد الإمارات للدراجات.

وقال لاعب الفريق فاروق الجسمي، أن الفريق استعد جيداً للمشاركة في الطواف والمحافظة على المستوى الذي وصلت إليه الدراجات الإماراتية، حيث انتظم الفريق في معسكر تدريبي خلال الفترة من 1-20 أغسطس استعداداً للمشاركة في الطواف، وبدعم من مدير الفريق فيصل صقر المري وذلك في ليفينو (إيطاليا) من أجل المشاركة في الطواف الذي أقيم في فرنسا، ويعد أحد أصعب السباقات للهواه في القارة الأوروبية.

وأشار الجسمي إلى أن السباق امتد لمسافة 900 كيلو متر على ارتفاع 22000 متر، وكما شارك في السباق عدد 450 دراجاً من أكثر من 100 جنسية، ويتكون الطواف من 7 مراحل على وأقيم في فرنسا وبين قرى وجبال الألب، حيث بدأ من منطقه ميجيف وانتهى بمنطقه نيس جنوب، ومثل الفريق خلال الطواف كلا من اللاعبين راشد البلوشي وحارب البلوشي وفاروق الجسمي وأحمد الحمادي وماجد البلوشي وخليفة الحمادي.

وأسفرت نتائج الطواف عن فوز الدراج الإماراتي راشد إبراهيم البلوشي بالمركز الثالث في المرحلة الثانية من السباق، فيما حقق الدراجين راشد البلوشي وحارب البلوشي المركزين الثاني والثالث حسب الفئة العمرية.

وأوضح الجسمي إلى أن هذه المشاركة تعد الأولى للفريق على الصعيد الدولي محققا إنجازاً جديداً يضاف لسجله بعد البطولات المنصرمة، وأخرها بطوله كاس رئيس دوله الإمارات، كما تعد هذه المشاركة استعداد لاعبي الفريق للموسم 2021/2022 وعلى نفقتهم الخاصة ولزيادة خبرتهم وكفاءتهم والاحتكاك بلاعبين من مختلف المستويات.