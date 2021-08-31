فان دايك وهالاند.. تبادل الغزل!





أمستردام (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

يشعر فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بالإطراء بعدما أعرب إرلينج هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، عن اعتقاده بأن قائد المنتخب الهولندي هو "أفضل مدافع" في العالم.

ومن المقرر أن يواجه الثنائي بعضهما البعض، عندما يحل المنتخب الهولندي ضيفاً على نظيره النرويجي غداً الأربعاء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. وأشاد هالاند بفان دايك عندما تحدث لوسائل الإعلام أمس الاثنين.

وقال مهاجم بروسيا دورتموند: أعتقد أنه أفضل مدافع، أعتقد أن هناك بعض المتواجدين في الغرفة يتفقون معي في هذا. وأضاف: إنه سريع، وذكي وقوي، وهذه هي أهم ثلاثة صفات يجب أن تمتلكها.

ووضعت هذه التصريحات أمام فان دايك، اليوم الثلاثاء، ورد عليها قائلاً: هل قال هذا؟ هذا لطف منه. ويعود مدافع فريق ليفربول للعب مع المنتخب الهولندي، الذي غاب عنه في منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" للإصابة.

وقال فان دايك: أنا سعيد للغاية بتواجدي هنا مرة أخرى، مع اللاعبين، نتدرب لخوض مباراة مهمة للغاية. وأضاف: الكل متحمس ويتطلع للعب، الكل في تركيز شديد، ومن الرائع رؤية هذا.

وستكون هذه هي المباراة الأولى للمنتخب الهولندي منذ عودة لويس فان جال، الذي سيخوض فترته الثالثة في تدريب المنتخب الهولندي. وحصد المنتخبان ست نقاط من أول ثلاث مباريات في المجموعة السابعة، بفارق نقطة خلف المنتخب التركي المتصدر.