«قرعة التمهيدية» ترسم طريق التأهل إلى كأس رئيس الدولة

دبي (الاتحاد)

أسفرت قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لبطولة كأس رئيس الدولة، التي أجريت أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي بحضور أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وبمشاركة ممثلي الأندية المشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي، عن تقسيم الأندية المشاركة فيها وعددها 16 نادياً إلى أربع مجموعات.

وضمت المجموعة الأولى أندية البطائح والتعاون ومسافي وسيتي، وفي المجموعة الثانية أندية دبا والحمرية والجزيرة الحمراء وجلف، أما المجموعة الثالثة ضمت أندية حتا ودبا الحصن ومصفوت والرمس، وفي المجموعة الرابعة أندية الفجيرة والعربي والذيد ورأس الخيمة.

وستنطلق مباريات التصفيات التمهيدية يوم 10 سبتمبر المقبل، وتُلعب بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في جدول المباريات، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة للدور قبل النهائي، الذي يٌقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان من مباراتي الدور قبل النهائي من التصفيات، للمشاركة في دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022.

وأكد أحمد يوسف بن درويش، أن قرعة التصفيات المؤهلة لأغلى الكؤوس والمسابقات، هي بداية انطلاق مسابقاتنا الكروية للموسم الرياضي الحالي، وأن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، يولي اهتماماً بالبطولة الغالية وبأندية الدرجة الأولى، التي تقدم مستويات ومنافسات قوية عاماً بعد عام ، وبذلت إدارات الأندية في الفترة الماضية مجهودات كبيرة خلال المعسكرات والتحضيرات اللازمة للاستعداد للموسم الرياضي الجديد الذي نتمني فيه التوفيق للجميع.

وبارك رئيس لجنة المسابقات عودة أندية رأس الخيمة والرمس والجزيرة الحمراء لمسابقات أندية الدرجة الأولى الموسم الحالي، والتي تضم ناديي جلف وسيتي بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021، وأمل في مواصلة الأندية في تقديم منافسات مثيرة وقوية تخدم كرة القدم الإماراتية.