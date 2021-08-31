فرض الأسلوب والإصرار أسلحة «الأبيض» للانتصار على لبنان



معتز الشامي (دبي)

رفع الجهاز الفني والإداري واللاعبون شعار التركيز والإصرار والالتزام والجدية، في أروقة معسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لبدء مشوار تصفيات المرحلة الأخيرة، المؤهلة لمونديال 2022 رسمياً، بمواجهة منتخب لبنان غداً الخميس على استاد زعبيل بنادي الوصل.

ويعول جهاز منتخبنا الوطني بقيادة الهولندي مارفيك، على الانسجام الفني والروح القتالية للاعبين، للاستمرار في الأداء القوي وفرض أسلوب لعب المنتخب على جميع الفرق، وتكرار الظهور المميز للأبيض في تصفيات المرحلة الثانية التي أقيمت يونيو الماضي، وشهدت تألق المنتخب واللاعبين.

وطالب مارفيك اللاعبين بضرورة التمسك بفلسفة الفوز أمام جميع المنتخبات التي يواجهها الأبيض خلال مشوار التصفيات، بينما سيكون الهدف الأهم، هو التعامل «بالقطعة» مع مشوار التصفيات ورصد مباراتي المرحلة الأولى منها، أمام لبنان مساء الغد، بالإضافة لمواجهة سوريا يوم 7 الجاري في الأردن، حيث حدد الجهاز هدفه في حصد أول 6 نقاط بالتصفيات، ومن ثم التفكير في باقي المشوار.

وشدد المدير الفني على الجميع بالتركيز والاهتمام على المواجهة الأولى أمام لبنان، لتكون بمثابة البوابة لبدء استعادة الثقة واكتساب الدفعة اللازمة لاستكمال باقي الطريق نحو تحقيق حلم المونديال.

من جانبه، أشاد الهولندي مارفيك مدرب منتخبنا الوطني، بالجدية والالتزام التي يظهرها جميع اللاعبين خلال المعسكر الحالي للمنتخب، استعداداً لبدء مشوار المرحلة الثالثة والأخيرة، للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وأكد إيمانه بفرص المنتخب الكبيرة للقتال على حظوظه لبلوغ المونديال وتحقيق حلم طال انتظاره لجماهير الكرة الإماراتية.

وقال: نحن الآن على مشارف انطلاق المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية، سندخلها بثقة ونظرة للمستقبل، وعلينا اللعب من أجل الفوز، لقد قلت خلال تصفيات يونيو الماضي بالمرحلة الثانية، إن لدينا فرصة كبيرة في التأهل للمونديال، ولا زلت مؤمناً بذلك، وواثقاً في اللاعبين.

وتعليقاً على إصابة حسن المحرمي في الركبة وابتعاده عن المنتخب قال: أشعر بالحزن للإصابة التي تعرض لها المحرمي، أصيب مع بدء التدريب والإحماء ودون أي التحامات مع أي لاعب، لكن لدي ثقة كبيرة في قدراته كلاعب كان سيشكل إضافة فنية بالنسبة لنا، فهو لاعب صغير وموهوب وبدأ يدخل في أجواء اللعب الجماعي وتشكيلة الفريق، وأثق أنه قادر على أن يستعيد مكانه بعد التعافي من الإصابة.

وحول رؤيته لفرق المجموعة وأول مباراتين أمام لبنان وسوريا قال: نحترم جميع المنتخبات، ولكننا لا ننظر إلا للفريق الذي نواجهه، هدفنا دوماً أن نفرض أسلوبنا داخل الملعب وأن نؤدي بطريقتنا نحن وليس طريقة المنافس، نحن نفكر في أول مباراة أمام لبنان وعلينا الفوز بها أولاً، قبل التفكير في أي شيء آخر.

وتابع مارفيك: التحضيرات تتم بشكل مميز للغاية، بعدما بدأنا استعادة مسيرة الانتصارات في التصفيات الأخيرة يونيو الماضي، ثم اعتمدنا على معسكر مغلق في صربيا، والآن نحن نضع كامل تركيزنا على المرحلة الأولى ومباراة افتتاح مشوار التصفيات، لكن في النهاية لن تكون هناك مباراة سهلة أبداً، جميع مبارياتنا صعبة وعلينا الاستعداد بشكل جيد وثقتي كبيرة في اللاعبين.

ووجه المدير الفني رسالة للجماهير قائلاً: أتمنى حضورهم بكثرة، وأتمنى أن يكونوا قد استمتعوا بأداء المنتخب في المرحلة الثانية للتصفيات يونيو الماضي، كنا نشعر بدعم الجمهور في المدرجات وقتها، ونتمنى تكرار ذلك المشهد في مباراة لبنان وجميع المباريات التي سنخوضها على أرضنا.