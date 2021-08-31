أبوظبي تحتضن النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو استضافة العاصمة أبوظبي النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجو جيتسو، لفئة الكبار من الرجال والسيدات، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر الجاري في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتحظى هذه البطولة بأهمية كبرى، كونها ترسخ موقع الإمارات والعاصمة أبوظبي في استضافة أكبر الأحداث الرياضية، في ظل هذه المرحلة الاستثنائية، ونجاحها المشهود في تحويل التحديات إلى فرصٍ للتميز والإبداع.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبين واللاعبات، من بينهم النجوم والمحترفون المصنفون عالمياً، والذين يتطلعون إلى المشاركة بقوة في المنافسات.

من جانبه، قال عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، إن استضافة واحدة من كبريات البطولات على الأجندة الآسيوية تؤكد المرونة الفائقة والقدرة الكبيرة، التي تتمتع بها العاصمة الإماراتية أبوظبي على تنظيم أبرز الفعاليات والأحداث الدولية، والثقة التي يوليها الاتحاد الآسيوي وغيره من المنظمات العالمية في عاصمة الجو جيتسو العالمي، التي تلهم الجميع دروساً وتجارب وفرصاً استثنائية في مجالات نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال، باعتبارها أكبر مطور للعبة في العالم، واحتضانها مقري الاتحادين الدولي والآسيوي، وحرصها على تنظيم أكبر البطولات العالمية وسلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو والدوري العالمي في مختلف عواصم العالم.

وأضاف: اتحاد الإمارات للجو جيتسو وبدعم متواصل من القيادة الرشيدة، يحرص على أن تكون الإمارات والعاصمة أبوظبي، العنوان الأبرز لهذه الرياضة في العالم، والمحطة الأساسية لاستكشاف المواهب وصقل الأبطال، واستقطاب أبرز نجوم اللعبة العالميين.

وواصل الهاشمي: نحن نرحب دائماً بالأشقاء والأصدقاء من آسيا والعالم، وسوف تكون استضافة البطولة الآسيوية بداية لما هو قادم من أحداث خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تستعد أبوظبي لاستضافة أشهر نجوم اللعبة في بطولة العالم للجو جيتسو خلال الفترة من 28 أكتوبر - 7 نوفمبر، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، وكذلك البطولة الأكبر على الأجندة العالمية وهي النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في الفترة من 14 وحتى 19 نوفمبر من العام الجاري 2021.

وعن الآمال المعلقة على المنتخب الوطني للجو جيتسو خلال النسخة الخامسة من بطولة آسيا، أكّد الهاشمي، أن الهدف الواضح أمام كل اللاعبين واللاعبات يتمثل في تشريف الدولة والصعود إلى منصة التتويج، وتحقيق العدد الأكبر من الميداليات، وهو ما عهدناه منهم على الدوام.

وأشار الهاشمي، إلى أن المنتخب يضم مجموعة متجانسة ومتميزة من اللاعبين المؤهلين على أعلى مستوى، والذين ارتبط اسمهم بإنجازات عظيمة منهم بطلا العالم عمر الفضلي وزايد الكثيري، إضافة إلى البطلات وديمة اليافعي وبلقيس الهاشمي والشقيقتين مهرة ومها الهنائي، وغيرهن من اللاعبات المتميزات بنات الوطن.

وتحظى النسخة الخامسة من بطولة آسيا بأهمية خاصة بالنسبة للاعبين المشاركين، كونها تساهم في الوصول بجاهزيتهم إلى معدلات فنية عالية تسهم في تطوير أدائهم وارتفاع حظوظهم في التألق ببطولتي العالم وأبوظبي العالمية تباعاً، وتساهم هذه البطولة أيضا في تعزيز تحضيرات وجاهزية اللاعبين للاستحقاقات القارية المقبلة ومن أهمها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، ودورة الألعاب الآسيوية «الأسياد» في الصين العام المقبل.

كما تعتبر هذه النسخة من البطولة الآسيوية هي الأولى، التي يتم تنظيمها بعد النسخة الأخيرة التي استضافتها منغوليا عام 2019، حيث فرضت جائحة «كورونا» نفسها على المشهد العالمي، ووضعت الكثير من المعوقات على السفر في العامين الماضيين، إلا أن برامج الجو جيتسو في الإمارات لم تتوقف أبداً، حيث كان منتخب الجو جيتسو هو الأول في العالم بكل الرياضات، الذي يتجمع في عدة معسكرات، ثم يشارك في عدة بطولات، ثم يقيم معسكرات خارجية ويشارك في أبوظبي جراند سلام.

وتعتبر النسخة الخامسة من بطولة آسيا محطة أساسية في رحلة العبور إلى الألعاب العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية في يوليو 2022، وتقتصر المشاركة فيها على 96 لاعباً فقط، كما تخضع لمعايير صارمة، ما يؤكد على أن المنافسة في بطولة آسيا ستكون حماسية إلى أبعد الحدود، في ظل رغبة اللاعبين بالمشاركة في الحدث العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة سوف تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة، عملاً بالبروتوكول الصحي المعتمد لدى الاتحاد، وقد أثبتت دولة الإمارات ريادة وتميز في التعامل مع الأزمة الصحية، الحد من تأثيراتها على المجتمع المحلي وكل الوافدين والمقيمين فكانت نموذجاً يحتذى به في برامج التقصي والفحص وتوفير اللقاحات لكل الفئات، مع تقديم الخدمات بأعلى درجة من الجودة، وتوفير برامج الدعم والمساعدة للعديد من دول العالم في مختلف القارات.