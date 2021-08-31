سلطان القاسمي يرعى طواف الشارقة الدولي للدراجات

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس الشارقة الرياضي تنظيم طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية في نسخته السابعة 2022، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث ستكون النسخة الجديدة من الطواف امتداداً للنسخ السابقة والمميزة التي استقبلتها الإمارة الباسمة بمشاركة الفرق والمنتخبات المعروفة من مختلف بلدان العالم.

وبهذه المناسبة، تقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على تفضله برعاية طواف الشارقة الدولي الذي يحتل مكانة مميزة على المستوى الدولي، ويعتبر أحد أهم السباقات الدولية للدراجات، وأحد أهم الفعاليات الرئيسية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي. أضاف: هذا الحدث العالمي الكبير الذي سيقام مطلع العام المقبل يمثل تحدياً جديداً لتأكيد تميز الإمارة الباسمة في إنجاح الحدث الذي ستكون عيون العالم عليه من خلال قيمته الرياضية الكبيرة، وسيحظى بمشاركة عدد من الرياضيين والفرق والمنتخبات في رياضة الدراجات، بجانب أنه يحقق العديد من المكاسب على مستوى الرياضة في الدولة بشكل عام وعلى مستوى الإمارة بشكل خاص، ويضيف نجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة النجاحات الرياضية والتنظيمية التي عرفت بها إمارتنا الباسمة، بفضل التعاون بين الجميع في تحقيق الأهداف المنشودة ورفع راية الرياضة عالية وعكسها على المستوى العالمي من خلال هذا الحدث الذي يسلط الإعلام العالمي الضوء عليه أيضاً، بما يجعل نجاح الإمارة الباسمة على كل لسان.

وواصل عيسى هلال قائلاً: يعتبر الطواف أحد الفعاليات المهمة التي تروج للإمارة الباسمة وتعمل على التعريف بها من خلال مشهد يومي على مدار أربعة أيام، لذا يعمل المجلس ضمن خطة عمل لاستقبال وإنجاح هذا الحدث بتكاتف الجهود، سعياً إلى الظهور بشكل مميز من جميع النواحي في هذا الحدث العالمي، حيث يمثل علامة فارقة في الرياضة بشكل عام وفي رياضة الدراجات بشكل خاص، ونتطلع في الإمارة إلى أن تكون النسخة المقبلة للطواف أكثر نجاحاً وتميزاً ورسم لوحة زاهية تعبر عن الإمكانيات المميزة.