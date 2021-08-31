رونالدو يهدي انتقاله ليونايتد إلى فيرجسون

مانشستر(رويترز)

أعلن كريستيانو رونالدو عودته لجذوره بعد اكتمال انتقاله لمانشستر يونايتد من يوفنتوس لمدة عامين اليوم الثلاثاء، وأهدى المهاجم البرتغالي هذه الخطوة لمدربه السابق أليكس فيرجسون.

وأكد يونايتد اليوم الثلاثاء أنه أكمل إجراءات التعاقد مع رونالدو «36 عاماً»، ليعود للنادي الذي حقق معه ثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، بعد اجتياز الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

وكتب رونالدو عبر تطبيق إنستجرام: كل من يعرفني يدرك قصة حبي الأبدي مع مانشستر يونايتد، السنوات التي قضيتها في هذا النادي مذهلة بالتأكيد والمسيرة الذي قطعناها سوياً مكتوبة بأحرف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والرائعة.

وأضاف: هذا أشبه بحلم أصبح حقيقة وبعد كل هذا الوقت وحتى عند اللعب ضد يونايتد كمنافس، شعرت دائماً بقدر هائل من الحب والاحترام من المشجعين في المدرجات.

وأكد يوفنتوس في وقت سابق اليوم أن رونالدو ترك النادي بعد التوصل لاتفاق مع يونايتد لانتقاله مقابل 15 مليون يورو (17.74 مليون دولار) إضافة إلى ثمانية ملايين يورو في صورة حوافز متعلقة بالأداء.

وأضاف رونالدو الذي قضى آخر 12 عاماً في حصد ألقاب مع ريال مدريد ويوفنتوس: أول لقب لي للدوري المحلي وأول كأس وأول استدعاء لمنتخب البرتغال وأول لقب بدوري الأبطال وأول حذاء ذهبي وأول كرة ذهبية، كل هذا ولد نتيجة تواصل مميز بيني وبين الشياطين الحمر.

وتابع: كُتب التاريخ في الماضي وسيكتب مجدداً وهذا وعد، أعود إلى حيث أنتمي ولنفعلها مجدداً، السير أليكس، هذا من أجلك. وتعاقد فيرجسون مع رونالدو حين كان مراهقاً في 2003، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المدرب الاسكتلندي السابق أقنع رونالدو بالعودة إلى أولد ترافورد.

ولطالما تحدث رونالدو بفخر عن فترته في يونايتد ووصف فيرجسون سابقاً بأنه "والده في كرة القدم". ورد النادي على رسالة رونالدو قائلاً: مرحبا في بيتك كريستيانو.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر المقبل، عند استضافة نيوكاسل يونايتد في الدوري بعد العودة من ارتباطات مع منتخب البرتغال.

وقضى رونالدو ستة مواسم في أولد ترافورد بين 2003 و2009، وفاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في 2008 قبل انتقاله إلى ريال مدريد، في صفقة قياسية عالمية آنذاك مقابل 80 مليون جنيه استرليني (110.24 مليون دولار).

وخلال فترته الأولى في مانشستر سجل 118 هدفاً، وفاز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الانجليزي الممتاز بموسم 2007-2008 في العام، الذي ساعد فيه يونايتد في تحقيق لقبه الأخير بدوري الأبطال.

وبعد انتقاله لريال حقق لقب الدوري الإسباني مرتين بجانب أربعة ألقاب بدوري الأبطال ونال الكرة الذهبية أربع مرات، وأنهى فترته في إسبانيا بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 451 هدفاً.

وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018، وفاز بلقب الدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا لكنه لم يتمكن من مساعدة الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 1996.