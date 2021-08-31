القرقاوي يطلب زيادة أعضاء اتحاد السلة إلى 11

علي معالي (دبي)

طالب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس اتحاد كرة السلة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بضرورة زيادة عدد الأعضاء من 9 إلى 11 عضواً خلال الانتخابات المقبلة، جاء ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة دليل الحوكمة للاتحادات الرياضية، الذي عُقد في فندق انتركونتيننتال دبي.

وكان النصاب القانوني للجمعية قد اكتمل في الانعقاد الأول، بحضور 13 نادياً من أصل 15 نادياً يحق لهم التصويت في عمومية الاتحاد، ودارت الكثير من النقاشات المثمرة في الاجتماع، بما يخدم مصلحة اللعبة في ظل الظروف الحالية التي تراجع فيها عدد أندية الدوري الممتاز.

وشرح القرقاوي وجهة نظره في زيادة الأعضاء من 9 إلى 11 عضواً، قائلاً: «الانتخابات ستكون على اختيار 9 أعضاء، أما الثنائي الجديد فسوف يقوم رئيس الاتحاد باختيارهما بما يخدم مصلحة اللعبة، سواء في الجوانب الفنية أو القانونية أو المادية، وأن الموافقة عليهما سيكون بقرار من مجلس إدارة الاتحاد في ظل الشفافية التي تدار بها اللعبة». وتم النقاش كثيراً في هذه النقطة، واستقر المجتمعون بعد أخذ رأي ممثل اللجنة الأولمبية بأن يكون القرار بعد الاستشارة القانونية من اللجنة الأولمبية الوطنية.

شهد الاجتماع مداخلات مثمرة ومتميزة من محمد علي العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل ومندوب قلعة الفهود في الاجتماع، حيث تناول العامري العديد من المواد الخاصة، سواء في الانتخابات أو النظام الأساسي، والتي وصل عددها إلى أكثر من 13 مادة مختلفة وجوهرية في الانتخابات والنظام الأساس.

حضر الاجتماع ممثلو اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة وهم: محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي باللجنة الأولمبية الوطنية، وبطي العبدولي مدير قسم شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، وعبدالعزيز الحصان مدير مكتب الرقابة المالية بالهيئة العامة للرياضة، ومندوبو الأندية أعضاء الجمعية العمومية. في بداية الاجتماع، عبر القرقاوي عن سعادته بهذا الحضور من أعضاء الجمعية العمومية، قائلاً:«الاجتماع خطوة مهمة نحو تصحيح المسار في اللعبة لتوفير الإطار التشريعي للانطلاق نحو مستقبل أفضل، مع الحرص على مواجهة التحديات المستقبلية».

وقال: «نعمل في ظروف صعبة وبالتالي على الجميع التكاتف من أجل المحافظة على اللعبة، والجميع يدرك من أعضاء الجمعية العمومية صعوبة الوضع الحالي، خاصة في ظل جائحة كورونا التي كان لها التأثير السلبي على جميع النواحي، وبالتالي علينا أن نفكر بشكل إيجابي وفعال في الفترة الصعبة المقبلة، في ظل تراجع عدد من الأندية وابتعادها عن المنافسة، وهو ما سيجعلنا نبدأ من جديد في إعادة الكثير من الأوراق الخاصة باللعبة».

ثم بدأ سالم المطوع الجلسة بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، وبعدها التطرق إلى نقطتين أساسيتين في الإجماع وهما، تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع دليل الحوكمة، وتعديل لائحة الانتخابات. وتم الاتفاق على تعديل السن الخاصة بعضو مجلس الإدارة الذي يحق له الترشح للانتخابات من عنصر الشباب، ليصبح ألا يقل عن 25 عاماً بدلاً من 21 عاماً، ليكون لديه مزيد من الخبرة.