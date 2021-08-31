«ميركاتو الأساطير» يفرض الترقب في اليوم الأخير

منير رحومة (دبي)

يغلق اليوم سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى، مسجلاً أسخن "ميركاتو" في تاريخ اللعبة، بانتقال نخبة من أساطير اللعبة، يتقدمها الأرجنتيني ميسي، والبرتغالي رونالدو، في صفقات مدوية هزت الشارع الرياضي وأحدثت صدى كبيراً في عالم الساحرة المستديرة.

وتصدر الأسطورة الأرجنتينية ميسي قائد برشلونة السابق، قائمة النجوم العالميين الذين رفعوا من سخونة سوق الانتقالات الصيفية هذا العام، بالانتقال إلى سان جيرمان الفرنسي لمدة عامين، وذلك بعد مسيرة 20 عاماً قضاها في النادي الكتالوني.

وتمثلت الصفقة المدوية الثانية في انتقال الأسطورة البرتغالية رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قادماً من صفوف يوفنتوس، ليعود إلى بيته الأول الذي لعب في صفوفه خلال الفترة بين 2003 و2009.

وكانت بداية الصفقات الكبرى التي شهدها سوق الانتقالات الصيفية، بانتقال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد سابقاً إلى سان جيرمان، في صفقة انتقال حر بعد مشوار 16 عامًا مع النادي الملكي.

ومن بين مفاجآت ميركاتو الصيف أيضاً، انتقال روميلو لوكاكو من إنتر ميلان الإيطالي إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 115 مليون يورو، وهي الأغلى في تاريخ النادي.

والصفقة الكبيرة الأخرى التي شهدها سوق الانتقال أيضاً، هي انتقال المغربي أشرف حكيمي البالغ من العمر 22 عاماً من إنتر ميلان إلى سان جيرمان حتى صيف 2026.

وكان انتقال سيرخيو أجويرو الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى نادي برشلونة الإسباني ، بعقد انتقال حر لموسمين ، من الصفقات المبكرة التي شهدها الميركاتو الصيفي.

وتنتظر الجماهير، المزيد من الإثارة في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية ، حيث يأتى الفرنسي مبابي في صدارة النجوم العالميين المرشحين للانتقال من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في الساعات المقبلة، رغم ما تردد حول إغلاق الملف بعد تعثر المفاوضات بتوقف العرض الإسباني عند 180 مليون يورو.