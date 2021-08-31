أوساكا تغازل الحلم الأميركي

لندن (د ب أ)

استهلت النجمة اليابانية نعومي أوساكا مشوار الدفاع عن لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، بالفوز على التشيكية ماري بوزكوفا 6 / 4 و6 / 1 ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وتغلبت أوساكا، المصنفة الثالثة للبطولة، على مخاوف افتقاد إيقاع المباريات خلال العام الجاري، الذي شهد انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، وقرارها بعدم المشاركة في ويمبلدون، لتحقق بداية ناجحة في بطولة أميركا.

وقالت أوساكا، المتوجة بلقب البطولة مرتين، عقب المباراة: «يبدو أمراً جنونياً أنا ألعب أمام الجميع مجدداً»، وذلك في إشارة إلى عودة الجماهير إلى المدرجات بعد غياب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «في العام الماضي، عندما كانت الجماهير غير حاضرة، شعرت بالوحدة».

وأضافت: «خضت العديد من المباريات على هذا الملعب، ربما تكون الأكثر في مسيرتي وبالطبع أشعر بارتياح هنا». وحققت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة 20 للبطولة، بداية ناجحة وتأهلت إلى الدور الثاني إثر فوزها على الفرنسية أليز كورنيه 7 / 5 و7 / 5.

بينما حققت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية للبطولة، انتصاراً صعباً أمام الصربية نينا ستويانوفيتش وتغلبت عليها 6 / 4 و6 / 7 و6 / صفر.

كذلك تأهلت الرومانية سيمونا هاليب والإسبانية جاربين موجوروزا إلى الدور الثاني، حيث تغلبت هاليب على الإيطالية كاميلا جيورجي 6 / 4 و7 / 6، علماً بأنها لم تشارك في نسخة العام الماضي من البطولة كما غابت هذا العام عن منافسات فرنسا المفتوحة وويمبلدون وكذلك الأولمبياد بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

كذلك تغلبت موجوروزا، المصنفة التاسعة للبطولة، على الكرواتية دونا فيكيتش 7 / 6 و7 / 6.

وتأهلت الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة للبطولة إلى الدور الثاني بفوزها على الكندية ريبيكا مارينو 6 / 2 و6 / 3، كما تغلبت التشيكية أليسي ميرتنز على السويدية ريبيكا بيترسون 3 / 6 و7 / 6 و7 / 6 والروسية داريا كستكينا على البلغارية تسزفيتانا بيرونكوفا 6 / 2 و6 / 1.