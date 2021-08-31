الإعارة تعيد كين إلى يوفنتوس

روما (أ ف ب)

سيعود المهاجم الإيطالي الدولي مويز كين إلى يوفنتوس نادي بداياته على سبيل الإعارة لمدة عامين قادماً من إيفرتون الإنجليزي كما أعلن الـ "بيانكونيري" الثلاثاء رسمياً.

وسينضم كين (21 عاماً) الذي أُعير الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نادي "السيدة العجوز" لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 7 ملايين يورو، مع شرط أن يتحول العقد إلى دائم مقابل 20 مليون يورو في حال تحقيق بعض الشروط.

وقال يوفنتوس على حسابه على تويتر: مويز يعود وينضم إلينا على سبيل الإعارة. وجاء إعلان انضمام كين مع تأكيد يوفنتوس انتقال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وتدرج كين في صفوف الفئات العمرية ليوفنتوس وخاض باكورة مبارياته الرسمية في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في نوفمبر 2016، عندما كان في السادسة عشرة من عمره فقط.

أُعير إلى هيلاس فيرونا موسم 2017-2018، قبل أن يلعب بصورة رسمية مع يوفنتوس اعتباراً من صيف 2018، بإشراف المدرب العائد إلى صفوفه حالياً ماسيميليانو اليجري.

لم يقنع المهاجم السريع وصاحب البنية الجسدية القوية لدى انتقاله إلى صفوف إيفرتون، فأعاره الأخير إلى سان جيرمان الموسم الماضي.

أبلى كين بلاءً حسناً إلى جانب النجم البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي وسجل 17 هدفاً في 41 مباراة في مختلف المسابقات.

خاض تسع مباريات دولية لكنه لم يكن ضمن تشكيلة منتخب بلاده الذي توج بطلا لأوروبا خلال الصيف الحالي، علماً أنه كان ضمن التشكيلة الأولية للمدرب روبرتو مانشيني.

ويحتل يوفنتوس المركز الـ 12 في الـ"سيري أ" برصيد نقطة بعد بداية لا تليق به، حيث استهل المنافسات بتعادل أمام أودينيزي 2-2، قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة على أرضه أمام إمبولي بهدف يتيم.