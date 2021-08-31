البرازيل تلغي تذاكر "كلاسيكو الكون"

رضا سليم (دبي)

ألغى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تذاكر مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في تصفيات المونديال التي ستقام الأحد المقبل، واكتفى بتوجيه دعوات إلى 1500 شخصية لحضور المباراة فقط بدلاً من 12 ألف متفرج، كان قد أعلن عن حضورهم في وقت سابق للكلاسيكو.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان رسمي عن عدم طرح تذاكر للمباراة البرازيل والأرجنتين "الكلاسيكو"، المقرر لها يوم 5 سبتمبر المقبل على ملعب كورينثيانز أرينا في ساو باولو ضمن الجولة السادسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وأضاف البيان أن الأمر سيقتصر فقط على دعوات شخصية بسبب صعوبة السماح للجماهير بدخول الملعب، مع تقديم شهادة تفيد بسلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد البرازيلي بأنه تم اتخاذ القرار، بسبب غياب الوقت الكافي لتطوير نظام شامل يتيح السيطرة على عملية شراء التذاكر، والتأكد من صحة اختبارات الكشف عن كوفيد-19، وكذلك الحصول على اللقاح والحرص على سلامة المشجعين أثناء دخول الملعب.

وأشار إلى أن هذه القيود لاقت موافقة جماعية، بعد الاجتماع الذي دار بين مسؤولي اتحاد ساو باولو للعبة وممثلين للمنظمات الإقليمية الصحية في البلاد. وكانت السلطات الصحية في ساو باولو، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسمح بحضور 12 ألف متفرج للمباراة إلا أن العدد تقلص إلى 1500 شخص، على أن يكون الحضور بنظام الدعوات.

ويحل "السيليساو" ضيفاً على تشيلي بعد غدٍ الخميس، ثم يستقبل بعدها بثلاثة أيام غريمه التقليدي الأرجنتين في "السوبر كلاسيكو"، قبل أن يختتم الجولة الثلاثية بمواجهة بيرو 9 سبتمبر ويغرد "السيليساو" منفرداً في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية.