«صليبي» المحرمي يربك حسابات بني ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

وضعت إصابة المدافع الدولي حسن المحرمي الجهاز الفني لفريق بني ياس في مأزق صعب، لا سيما وأنه من العناصر الأساسية بالفريق، ويعتمد عليه المدرب الروماني إيسايلا بشكل قوي بالخط الخلفي.

وتعرض المحرمي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال تدريب المنتخب الوطني بالمعسكر الاستعدادي لخوض المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسبق للاعب أن تعرض لنفس الإصابة قبل عام ونصف العام وعاد منها مع منتصف الموسم الماضي، وشارك بشكل أساسي مع السماوي وكان أحد أهم عناصر تأمين الخط الخلفي، الأمر الذي ساهم في استمرار الفريق بدائرة المنافسة على الدرع مع الجزيرة حتى الجولة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تلعب إصابة مدافع بني ياس دوراً في تغيير فكر المدرب الروماني إيسايلا، خاصة وأنه لا توجد عناصر كثيرة لديه في هذا المركز مع انتظار عودة المدافع خالد العطاس الذي تعرض للإصابة نفسها الموسم الماضي، ولا يزال يخضع لبرنامج علاجي.

ومن المقرر أن يطلع الجهاز الطبي لبني ياس على حالة المحرمي وتقارير الإصابة من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني تمهيداً لعلاجه وخضوعه لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر يواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً لعودة الدوري بمباريات الجولة الثالثة التي يستضيف فيها بني ياس العين في مواجهة من العيار الثقيل، لا سيما في ظل خسارة السماوي لخمس نقاط في أول مباراتين وحصده نقطة واحدة.