ريال مدريد يحسم صفقة «كامافينجا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة انتقال اللاعب الشاب إدواردو كامافينجا (18سنة) لاعب خط وسط نادي ريم الفرنسي إلى صفوفه، ومن المقرر أن يتم التوقيع اليوم، والإعلان رسمياً عن الصفقة، بعد أن أجرى اللاعب الفحوصات الطبية اللازمة الليلة الماضية.

وذكرت قناة بلوس الفرنسية أن المفاوضات بين الناديين كانت وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً أمس، وتم الاتفاق على أن يحصل النادي الفرنسي على 30 مليون يورو بخلاف المكافآت، بموجب عقد مدته 5 سنوات.

وتحدث جوناثان بارنيت وكيل اللاعب عن هذه الصفقة قائلاً: سارت الأمور بشكل سريع وحدث توافق شديد بين الناديين، مشيراً إلى أن كامافينجا، الذي ينحدر من أصول أنجولية، كان يحلم باللعب للنادي الملكي، وفضله على العروض الأخرى التي وصلته من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وقالت قناة بلوس: إن كامافينجا، الذي ضمه ديدييه ديشامب إلى قائمة الديوك التي ستلعب الجمعة مباريات رسمية في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، سيعتمد على مواطنيه كريم بنزيمة وفيرلان ميندي لاعبي الريال، لمساعدته على سرعة التأقلم والانسجام مع الفريق.

ومن المتوقع أن يبدأ احتياطياً للكرواتي لوكا مودريتش أوالألماني توني كروس، إلى أن تأتيه الفرصة للعب كأساسي، ما لم يكن للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني رأي آخر فيما يتعلق بإشراكه أساسياً على الفور.

ورغم أن كامافينجا يبلغ من العمر 18 سنة فقط، إلا أنه ليس جديداً على اللعب على أعلى مستوى احترافي، بين لاعبي الصفوة في الدوري الفرنسي «ليج آن». وكان قد تألق في موسم 19/2020 وهو ما زال في السابعة عشرة من عمره، واحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة.