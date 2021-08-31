تصفيات «الكأس الأغلى» انطلاقة «سادسة» لموسم الهواة

معتصم عبدالله (دبي)

تدشن التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم السادس على التوالي مسابقات الهواة مع انطلاقة الموسم الجديد 2021- 2022، في 10 سبتمبر، بمشاركة 16 نادياً للمرة الأولى، في ظل عودة أندية الرمس، والجزيرة الحمراء، ورأس الخيمة لأندية الأولى، بجانب انضمام «جلف هيروز» و«سيتي» الصاعدين من دوري الدرجة الثانية.

وباتت التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة «بداية مثالية» لأندية الأولى منذ عودتها إلى الواجهة موسم 2016- 2017 بعد إلغاء منافسة كأس الاتحاد، التي كانت بمثابة تصفيات لأندية الهواة إلى الدور الأول في المسابقة الأغلى موسمي 2014- 2015 و2015- 2016، حيث توج دبي بلقب النسخة الأولى بفوزه على دبا الفجيرة 4-2، فيما نال عجمان لقب آخر نسخة للبطولة قبل عودة التصفيات التمهيدية.

وشهدت التصفيات التمهيدية لأندية الأولى في المواسم الخمسة الماضية تأهل فرق العروبة ودبي في 2016- 2017، الفجيرة واتحاد وكلباء في 2017- 2018، دبا الحصن وحتا في 2018- 2019، ودبا الحصن والبطائح في الموسم «الملغي» 2019- 2020، بجانب الإمارات والعروبة في الموسم الماضي 2020- 2021.

وعادةً ما تغيب مفاجآت أندية دوري الأولى عن المسابقة الأغلى كأس رئيس الدولة على مدار أكثر من عقد كامل منذ تتويج الإمارات الهابط إلى دوري الأولى بنهاية موسم 2009- 2020، والذي شهد تتويجه باللقب «الثمين» على حساب منافسه الشباب 3-1 في النهائي.

ولم يمنع تغير نظام التصفيات للأندية المتأهلة من دوري الدرجة الأولى إلى دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، ما بين اعتماد نظام التصفيات في بعض المواسم وتأهل بطل ووصيف كأس الاتحاد في مواسم أخرى، وحتى مشاركة كل فرق دوري الأولى (أ) و(ب) بداية من دور الـ32 في موسم 2010- 2011 غياب المفاجآت الحقيقية، ليقتصر تواجد أندية دوري الأولى على التمثيل المشرف في الأدوار الإقصائية، والتي تشهد مشاركة أندية المحترفين.

ويعد الوصول إلى الدور ربع نهائي النتيجة الأفضل في مشوار الأندية الصاعدة من التصفيات التمهيدية، مقابل الوداع المبكر من عتبة دور الستة عشر لبقية الصاعدين، واقتصرت أفضل النتائج لممثلي الهواة في «الكأس الأغلى» على مدار 12 موسماً خروج اتحاد كلباء من ربع النهائي موسم 2011- 2012 أمام الشارقة 0-3، فيما ودع «الملك» موسم 2012- 2013 والذي شهد تأهله من بوابة التصفيات التمهيدية لأندية الأولى خروجه من ربع النهائي بالخسارة أمام الشباب 0-1.

وأنهى الفجيرة مشواره في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة موسم 2017- 2018، وهو ذات السيناريو الذي كرره فريق الإمارات في الموسم الماضي بتخطي اتحاد كلباء 1-0 في دور الستة عشر قبل خروجه على يد شباب الأهلي بالخسارة 0-2 في ربع النهائي.