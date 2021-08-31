الظفرة يتفق مع إيزيكيل ويضم 4 من شباب الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكملت شركة الظفرة لكرة القدم اتفاقها مع المهاجم النيجيري إيمواه إيزيكيل (28 عاماً) لاعب الجزيرة السابق، ويصل اللاعب اليوم لتوقيع عقد انتقال حتى نهاية الموسم، والانضمام لتدريبات الفريق، بعد أن ينهي الإجراءات المتعلقة ببروتوكول القادمين من خارج الدولة، وبضمه يصل عدد المحترفين الأجانب في الظفرة إلى 3، حيث سيكون بجانب السنغالي ماكيتي ديوب والمغربي عصام العدوة الذي تم تجديد عقده لموسم قبل 72 ويشارك في تدريبات الفريق حالياً.

من جهة ثانية، استقطب الظفرة رباعي الوحدة الشاب أحمد عامر (وسط) والمدافعين محمد عادل حبوش وراشد مال الله ومحمد مسري (لاعبو عنابي 21 سنة)، لتعزيز دكة بدلائه، بينما يبحث النادي عن لاعب آخر يكمل به عقد المحترفين الأجانب.

ويخوض الفريق اليوم، تجربة ودية مع أحد فرق المؤسسات، يختبر خلالها الوجوه الجديدة بالفريق بجانب رفع جاهزية العائدين من الإصابة مثل سلطان الغافري، ويغيب عنها محمد سيف الذي تعرض لإصابة بسيطة أمام الشارقة في لقاء الجولة الثانية من دوري أنوك للمحترفين، بينما يفقد الفريق جهود ظهيره الأيسر الأرجنتيني بيدرو بافلوف لـ6 أسابيع.

وكان «الفارس» الذي خسر أول مباراتين في الدوري أمام الجزيرة والشارقة على التوالي، قد استأنف تدريباته الأحد الماضي، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة السوري محمد قويض على علاج الأخطاء، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين الذي تأثروا كثيراً بالنقص والإعداد المتوسط للموسم.