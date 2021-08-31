منتخب الطائرة في المركز الأخير لـ «خليجي الناشئين»

معتصم عبدالله (دبي)

أنهى منتخبنا الوطني للناشئين مشاركته في النسخة السادسة لبطولة الناشئين للكرة الطائرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي أقيمت بالبحرين في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس، في المركز الرابع «الأخير»، فيما توج المنتخب السعودي باللقب وحل منتخب البحرين «المستضيف» ثانياً، والكويت في المركز الثالث.

وخاض «أبيض الناشئين» 5 مباريات ضمن البطولة التي لُعبت بنظام الدوري من دور واحد في الدور التمهيدي على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطائرة بمجمع المغفور له الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة بمدينة عيسى الرياضية.

ودشن منتخبنا الوطني مشوار المشاركة في «خليجي الناشئين للطائرة»، بالخسارة أمام البحرين «المستضيف» بنتيجة 0-3 بالأشواط (15- 25,15- 25,19- 25)، وجاءت الخسارة الثانية في التمهيدي أمام السعودية 0-3 بالأشواط (14- 25,16- 25,18- 25)، والثالثة أمام الكويت 2-3 بالأشواط (25- 20,26- 28,25- 19,22-25,15-9). وخاض «الأبيض» مباراة الدور قبل النهائي في مواجهة البحرين مجدداً ليخسر بنفس نتيجة الدور التمهيدي 0-3، قبل أن يلتقي الكويت في المواجهة الثانية على المركز الثالث ويخسر بنتيجة 0-3 بالأشواط (18- 25,18- 25,21- 25).

وتوج الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، المنتخب السعودي للناشئين لكرة الطائرة بطلاً للنسخة السادسة من بطولة المنتخبات الخليجية، بفوزه على البحرين 3-0 في النهائي.