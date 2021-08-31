عجمان يستعين بخدمات مهاجم شباب الأهلي

رضا سليم (دبي)

نجحت إدارة نادي عجمان في التعاقد مع سعيد جاسم لاعب شباب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، لدعم هجوم البرتقالي في الموسم الحالي، ويعد جاسم الصفقة الخامسة على مستوى اللاعبين المواطنين بعد التعاقد هذا الموسم مع سعود سعيد وطارق الخديم وبلال يوسف، وعودة محمد هلال لاعب الفريق السابق قادماً من العين.

وخاض جاسم التدريب الأول مع فريقه الجديد، ونشر اللاعب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «توتير» صورة قميصه وعليه شعار عجمان، وغرد:«بداية جديدة الله يجعلها بداية خير».

في الوقت نفسه، يخوص البرتقالي مباراة ودية أمام مصفوت غداً الأربعاء بملعبه، في إطار تجهيز الفريق للعودة لدوري أدنوك للمحترفين بمواجهة اتحاد كلباء في الجولة الثالثة، في الوقت الذي خاطبت إدارة النادي عدداً من الأندية للعب مباراة ودية ثانية خلال فترة التوقف، للحفاظ على مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً.

وأكد محمد حسين كزوه مدير الفريق أن التعاقد مع سعيد جاسم سيكون إضافة للفريق، وقد خاض اللاعب التدريب مع الفريق أمس، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بقيادة جوران يبحث عن ودية ثانية للفريق، وفي حالة عدم الاتفاق مع أحد الأندية سنواصل التدريبات حتى موعد المباراة المقبلة في الدوري.