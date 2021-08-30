15 دولة في دوري رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (وام)

دخلت جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في العاصمة الروسية موسكو 12 سبتمبر المقبل مراحلها الأخيرة من الترتيب والتنظيم، وشهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على المشاركة، ومن المتوقع إغلاق باب التسجيل قبل السابع من سبتمبر.

وأكد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مدير جولات أبوظبي جراند سلام، أن الفائز بالمركز الأول في أي فئة، خلال الجولة، يحصل على 2000 نقطة في التصنيف السنوي العالمي، وأن الجوائز المالية الإجمالية للبطولة 225 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى في كل الفئات.وقال: المنافسات ستقام وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية المتبعة والبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة المنظمة والسلطات الصحية في روسيا، وأن النجاح في تنظيم جولات أبوظبي جراند سلام في عدة عواصم عالمية في الموسم الماضي، وكذلك الموسم الحالي في ظل جائحة كورونا، عزز من مكانة البطولة الدولية. من ناحية أخرى، اختتمت أمس الأول بصالة «القصر الرياضي» في كولومبيا منافسات الدوري العالمي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة 263 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، وتكتسب جولة كولومبيا قيمة كبرى في التصنيف الخاص بالرابطة، حيث تحظى بتصنيف خاص لأفضل اللاعبين في القارة اللاتينية وأكثرهم جمعاً للنقاط مع نهاية الموسم. وشهدت البطولة نزالات حماسية بين عدد كبير من اللاعبين المصنفين في العالم، وشهدت توزيع 71 ميدالية ذهبية، و67 ميدالية فضية، بالإضافة إلى 42 ميدالية برونزية.