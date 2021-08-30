«الشارقة الرياضي» يفتح التسجيل في تحدي خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

فتح مجلس الشارقة الرياضي التسجيل في «تحدي سحب خورفكان» للدراجات لمسافة 8 كلم، والذي يقام الجمعة 10 سبتمبر، مستهدفاً مشاركة 120 متسابقاً من عمر 16 عاماً فما فوق.

وأكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن المجلس يواصل تنظيم وإقامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، لحث مختلف فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة وترجمة أهدافه، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف: ستقام الفعالية باستراحة السحب بمدينة خورفكان، أحد المعالم السياحية المميزة والجديدة التي تقع على ارتفاع 600 متر فوق سطح مستوى البحر، وتوفر إطلالة مميزة للمناظر الرائعة على مدينة خورفكان.

وبدوره، قال محمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي: يعتبر تحدي سحب خورفكان، أحد سباقات الدراجات ضد الساعة، وأحد أنواع سباقات الطريق المعتمدة، حيث يعتمد على الجهود الفردية للقيادة ضد عقارب الساعة، ويكون لكل مشارك انطلاقة فردية خاصة ويقطع المشاركون مسافة محددة 8 كيلو مترات في مسار الاستراحة، ويكون الفائز هو الذي يقطع المسافة في أقل زمن، ولا يسمح في هذا النوع من السباقات بالتلاحق بين الدراجين.