«الأبيض» يدخل الأجواء الرسمية للمهمة المونديالية

دبي (الاتحاد)

رفع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني درجة التحضيرات للمباراة المقبلة أمام منتخب لبنان، في الجولة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، والتي تجمع المنتخبين مساء يوم الخميس المقبل باستاد زعبيل بنادي الوصل.

وواصل منتخبنا الوطني سلسلة تدريباته في الملعب الفرعي بنادي الوصل، بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر، حيث اطمأن الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك على الجوانب البدنية ومعدل اللياقة لدى اللاعبين، وعمل على زيادة الانسجام بين عناصر المنتخب، إضافة إلى التطبيق العملي للخطة التي سيؤدي بها المباراة.

وشدد المدرب خلال حديثه مع اللاعبين على أهمية احترام المنافس، والتعامل مع المواجهة المقبلة بالجدية اللازمة، مشيراً إلى أن التصفيات الحالية لا تحتمل أي تفريط بالنقاط، وأن الأبيض يلزمه تحقيق الفوز في الجولة الأولى، لتكون الانطلاقة قوية، باعتبار أن البدايات دائماً مؤثرة في مسيرة أي منتخب، خاصة أن المرحلة الأخيرة من التصفيات حاسمة في تحديد المنتخبات المتأهلة إلى المونديال.

من جانبه، قال شاهين عبد الرحمن مدافع منتخبنا الوطني، أن اللاعبين عازمون على تقديم أفضل أداء، وتحقيق نتائج إيجابية تعزز فرص الأبيض في التأهل إلى كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن التركيز حالياً منصب على المباراة الأولى أمام لبنان، ثم مباراة سوريا التي تليها، مؤكداً أن كل نجوم المنتخب جاهزون ورهن إشارة الجهاز الفني.

واعتبر شاهين أن فرصة المنتخب في التأهل كبيرة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به الأبيض على كافة المستويات، مشيداً بالعمل المميز الذي يقدمه اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مثمناً الجهود الكبيرة للجهاز الإداري في توفير المتطلبات وتنظيم المعسكرات التي تسهم في إعداد المنتخب بأفضل صورة ممكنة للمواجهات المقبلة.

وأبدى حسن المحرمي مدافع الفريق، حزنه لترك المعسكر، بعد تعرض ركبته للإصابة في التدريبات الأخيرة للمنتخب، مؤكداً ثقته الكاملة في زملائه اللاعبين، وقدرتهم على إنجاز المطلوب، وتحقيق حلم الجماهير الإماراتية، مضيفاً أنه كان على أهبة الاستعداد لتمثيل الأبيض لولا الإصابة التي تعرض لها وحرمته من مواصلة المشوار مع بقية رفاقه.

وتمنى المحرمي التوفيق لكل نجوم الأبيض في مشوار التصفيات، آملاً أن تتواصل انتصارات المنتخب، مشيراً إلى أن الجميع داخل أروقة المعسكر يدركون أهمية المرحلة الحالية التي تعد حاسمة ومصيرية، لأنها تحدد هوية المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.

فيما أكد فابيو ليما لاعب منتخبنا الوطني، اكتمال التحضيرات لمواجهة لبنان، واعداً ببذل كل الجهد الممكن لتحقيق الفوز في المباراة الأولى باعتبارها بداية الانطلاقة لمشوار الأبيض في المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ووصف فابيو ليما الأجواء في معسكر الأبيض بالمحفزة، مبيناً أن اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية، ويؤدون التدريبات بشهية مفتوحة وحماس منقطع النظير، ويستعدون بشكل جيد للمباراة المهمة، ويسود بينهم روح الفريق الواحد، والجميع يعملون من أجل هدف مشترك وهو إسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات.

على الجانب الآخر، بحث اتحاد الكرة وشرطة دبي الترتيبات الأمنية والتنظيمية المتعلقة بمباراة منتخبنا أمام نظيره اللبناني.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد في مقر الاتحاد بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي رئيس لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي، والعميد سيف مهير المزروعي نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإداري، وعدد من الضباط وفريق العمل المكلف بتنظيم المباراة.

ناقش الاجتماع الترتيبات الأمنية والأمور التنظيمية التي سيتم العمل بها قبل وخلال وبعد المباراة والمتعلقة بتأمين مقر إقامة المنتخبين ومسؤولي المباراة من الاتحاد الآسيوي والحكام وخطوط سير كل منتخب من مقر الإقامة إلى الملاعب المخصصة للتدريبات والمباريات والاجتماعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى التنسيق المتعلق بآلية دخول الجماهير والبوابات المخصصة لكل جمهور.

وقال محمد عبدالله هزام إن الاجتماع يأتي ضمن جهود الاتحاد وشرطة دبي لتنظيم لائق للمباراة الأولى للأبيض في تصفيات المونديال، مشيراً أن التعاون القائم والمستمر بين الاتحاد وشرطة دبي لعب دوراً كبيراً في النجاحات التي حققتها الدولة خلال استضافة العديد من الفعاليات الكروية في الإمارة، وكان آخرها التصفيات الأولية في يونيو الماضي، والتي تم تنظيمها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، ونالت استحسان جميع المنتخبات المشاركة.

فحوصات مجانية لجماهير «قمة الخميس»

أعلن اتحاد الكرة بالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية، عن توفيره لفحوصات «PCR» مجانية للجماهير، التي ستحضر مباراة منتخبنا الوطني مع لبنان، وستجرى الفحوصات يومي الثلاثاء والأربعاء في مقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج بدبي، ومقر اتحاد الكرة في العاصمة أبوظبي وتحديداً بمدينة زايد الرياضية، واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين من الساعة 4 إلى 8 مساء. ويتعين على الجماهير الراغبة بإجراء الفحوصات المجانية إبراز تذكرة المباراة والهوية الأصلية.