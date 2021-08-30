نقطة من 6.. بني ياس يسير عكس اتجاه موسم القمة

مصطفى الديب (أبوظبي)

في الوقت الذي تفاءل الكثير من أنصار نادي بني ياس بجدول دوري أدنوك، بعد وقوع الفريق أمام الوصل في المباراة الأولى، لا سيما وأن بداية الموسم الماضي كانت أمام الإمبراطور أيضاً، ولكن جاءت الرياح بما تشتهي السفن، حيث كانت خطوات «السماوي» عكس تيار الموسم الماضي، وخسر ضربة البداية ثم تعادل مع الوحدة، ليفقد خمس نقاط من أصل ست، وهو عكس ما حدث في الموسم الماضي «موسم الوصافة» الذي يعد الأروع في تاريخ النادي، إذ نافس فيه بني ياس على اللقب حتى المباراة الأخيرة، حيث كانت البداية رائعة، وحصد تسع نقاط من أول ثلاث مواجهات، لتكون تلك هي أفضل بداية للسماوي في تاريخ مشاركاته في عصر الاحتراف.

وينتظر الفريق مواجهة غاية في الصعوبة أمام العين الذي سوف يحل ضيفاً على ملعب الشامخة يوم 11 من الشهر المقبل في إطار منافسات الأسبوع الثالث من البطولة، وهو ما يعني أن السماوي معرض لخسارة نقاط جديدة، خاصة وأن العين ظهر بمستوى قوي للغاية في أول جولتين وحصد العلامة الكاملة عن جدارة، وفي حال خسارة بني ياس للمباراة ستكون هذه هي البداية الأسوأ للفريق في مشواره بعصر الاحتراف، أما في حال فوزه فسوف يعود الفريق لتعديل الوضع.