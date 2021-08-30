الاتحادات الرياضية تسابق الزمن لتعديل أنظمتها الأساسية

منير رحومة (دبي)

بدأت الاتحادات الرياضية اعتماد أنظمتها الأساسية الجديدة بناء على «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» الذي عممته الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية مايو الماضي لبدء العمل به، وبعد اعتماد الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة التعديلات الجديدة في نظامه الأساسي، ثم الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة اليوم (الاثنين)، ينتظر أن يرتفع نسق اجتماعات بقية الاتحادات المنتخبة، خلال الأيام المقبلة للالتزام بالمهلة المحددة، والتي تنتهي في سبتمبر المقبل.

وللإشارة فإن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية أمهلت الاتحادات الرياضية فترة ثلاثة أشهر لتعديل لوائحهم، بما يتوافق مع دليل الحوكمة، وبادرت العديد من الاتحادات الرياضية، خلال الفترة الماضية بمراجعة التعديل المطلوب في اللوائح، والتي تركزت بالأساس حول الأنظمة الانتخابية المقترحة.

وللإشارة فإن «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية»، يشتمل على العديد من المبادئ العامة التي تشكل إطاراً تنظيمياً لتأسيس أي اتحاد رياضي، بما فيها تشكيل مجلس إدارته، وأهدافه واختصاصاته ومسؤولياته، إلى جانب التزاماته، ومكوناته وآليات اختيار أعضائه، ولجانه الدائمة والمؤقتة وأجهزته الإدارية والفنية، وأنظمته المالية وأطر الحوكمة فيه. ولم تواجه أغلب الاتحادات الرياضية صعوبات حقيقية في ملاءمة أنظمتها الأساسية، وفقاً لدليل الحوكمة، مما جعل أغلب الجمعيات العمومية تعتمد النظام الأساسي في وقت قصير.