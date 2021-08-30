بايرن ميونيخ يخطف قلب منافسه قبل قمة 11 سبتمبر



ميونيخ (د ب أ)

ميونيخ (د ب أ) أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن تعاقده مع لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر، قادماً من لايبزج وصيف الموسم الماضي في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وعاد سابيتزر «27 عاماً» للعمل مجدداً مع مدربه السابق جوليان ناجلسمان في ميونيخ بعقد يمتد حتى عام 2025، وكان اللاعب النمساوي قد دخل عامه الأخير مع لايبزج، الذي قرر أن يستفيد مادياً من انتقال قائده في الوقت الحالي بدلاً من خسارته مجاناً في يوليو المقبل.

وقال أوليفير كان، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري: مارسيل سابيتزر سيجلب كل الإمكانيات التي يحتاجها اللاعب في بايرن، كما أنه لن يحتاج لوقت طويل للتأقلم وذلك لأنه تعود على عمل وفلسفة مدربنا جوليان ناجلسمان. وقدرت وسائل إعلام ألمانية الصفقة بمبلغ 16 مليون يورو (19 مليون دولار).

وكتب نادي لايبزج عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "شكراً على الذكريات سابيتزر". وانضم سابيتزر إلى لايبزج عام 2014، كما أنه يعد واحداً من أكثر اللاعبين تأثيراً في الفريق، حيث ساعد في وصول إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا بقيادة ناجلسمان في عام 2020، وهو ما يجعله التعاقد الأبرز لبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الحالية مع لاعب آخر قادم من لايبزج وهو المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في يوليو الماضي.

ولم يتضح بعد موعد المشاركة الأولى لسابيتزر مع البايرن، وذلك بعدما غاب عن لايبزج في المباراة التي خسرها أمام فولفسبورج أمس الأحد بسبب الإصابة، كما أنه سيغيب عن مواجهتي النمسا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الاسبوع المقبل.

وستكون أول مباراة لبايرن ميونيخ بعد العودة من فترة الاستحقاقات الدولية للمنتخبات، أمام لايبزج، الفريق السابق لسابيتزر، وذلك يوم 11 من سبتمبر المقبل.