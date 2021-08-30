النصر السعودي يقترب من لاعب الوحدة

الرياض (د ب أ)

توصل نادي النصر السعودي لكرة القدم، إلى اتفاق نهائي لضم لاعب الوسط البرازيلي أنسيلمو لاعب فريق الوحدة.وذكرت قناة «الإخبارية» السعودية عبر حسابها بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن النصر توصل إلى اتفاق مع الوحدة على البنود المالية لضم أنسيلمو بدلاً من لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكان النصر قد لقي منافسة على ضم أنسيلمو من جانب الاتحاد، لكن تقارير إعلامية كشفت عن قرار إدارة الأخير بصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب من الأساس. وخاض البرازيلي أنسيلمو مع الوحدة 78 مباراة في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 20 هدفاً، حيث سجل 14 وصنع 6 أهداف، خلال ثلاثة مواسم قضاها داخل صفوف الوحدة.

وأوضحت صحيفة «الرياضية»، أن إدارة نادي النصر ستقوم بتقديم قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى الاتحاد الآسيوي، اليوم الاثنين.

وأضافت الصحيفة أن قائمة النصر الأولية المشاركة في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، يتقدمها الرباعي الأجنبي عبدالرزاق حمدالله وأبوبكر فينسنت وأندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف.

وكان النصر قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع كل من البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر وخوزي راميرو فونيس موري